Mercato RC Lens : Une offre de 50 M€ arrive

Le milieu de terrain du RC Lens, Mamadou Sangaré pourrait prendre la direction de l’Angleterre lors du prochain mercato estival. Les Sang et Or attendent des offres alléchantes.

Mercato RC Lens : Mamadou Sangaré vers la Premier League ?

Liverpool surveille Mamadou Sangaré de très près. Le milieu de terrain du RC Lens, véritable révélation de la saison en Ligue 1, attire déjà les regards des géants anglais. Si le dossier débute à peine, l’intérêt britannique grandit chaque jour.

L’insider James Wathland confirme la nouvelle. Selon lui, le club de la Mersey intensifie son intérêt pour le joueur malien. Arrivé au RC Lens l’été dernier, Mamadou Sangaré s’est imposé comme un moteur indispensable du milieu de terrain. Il est l’un des hommes forts de l’équipe de Pierre Sage.

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Le Racing Club de Lens pourrait réaliser une vente XXL. Acheté pour environ 8 millions d’euros, le joueur voit sa valeur marchande exploser. Sur Transfertmarkt, il vaut 30 millions d’euros. Du beau monde tourne autour de lui. Tottenham, Manchester United et Chelsea ont déjà envoyé des émissaires au stade Bollaert.

Les dirigeants lensois pourraient écouter des offres avoisinant les 50 millions d’euros. Aucune offre officielle n’existe pour le moment. Cependant, la direction sportive de Liverpool pourrait accélérer le mouvement dans les prochaines semaines. Un assaut financier massif semble probable dès l’ouverture du marché estival.

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