Mercato RC Lens : Le coach d’Angers répond pour Hervé Koffi

Avec le possible départ de Robin Risser, le RC Lens a fait de Hervé Koffi sa grande priorité de l’été pour se renforcer au poste de gardien de but lors du prochain mercato. Alexandre Dujeux, le coach d’Angers SCO, a évoqué la situation de son portier de 29 ans.

Mercato RC Lens : Robin Risser vers la Premier League ?

Âgé de 21 ans, Robin Risser fait partie des jeunes gardiens les plus prometteurs de sa génération. Ses performances solides et sa marge de progression attirent l’attention bien au-delà de la Ligue 1. Si l’OM rêve de Risser pour assurer la succession d’un Geronimo Rulli, qui devrait faire ses valises en fin de saison, le dernier rempart du RC Lens pourrait bien prendre la direction de l’Angleterre.

À l’approche du mercato estival, le RC Lens pourrait bien être au cœur d’un dossier brûlant. Courtisé en Premier League, le jeune gardien attire fortement l’attention de Newcastle United, prêt à passer à l’action. Une offre comprise entre 30 et 40 millions d’euros pourrait faire vaciller les dirigeants lensois. D’après les informations de Sky Sport, les Magpies ont coché le nom du portier du RC Lens, dont le profil séduit particulièrement le staff d’Eddie Howe du côté de St James’ Park.

À voir

ASSE : Montanier tire la sonnette d’alarme avant Annecy

Lisez aussi : Mercato RC Lens : Hervé Koffi proche du SCO Angers !

Sa stature impressionnante (1,93 m) représente un atout majeur pour le football anglais, notamment dans les duels aériens et la gestion des centres. Mais ce n’est pas tout : son jeu au pied, propre et moderne, correspond parfaitement aux exigences actuelles du très haut niveau. Des premiers contacts ont été établis entre les représentants du natif de Colmar et le board de Newcastle United.

De son côté, le RC Lens ne ferme pas forcément la porte, mais uniquement en cas d’offre conséquente. D’ailleurs, le club artésien a déjà ciblé Hervé Koffi pour remplacer éventuellement Robin Risser. Mais d’Alexandre Dujeux, l’entraîneur du SCO, ne souhaite pas se séparer de gardien burkinabé.

Dujeux : « Pouvoir garder un élément comme Hervé Koffi serait fabuleux »

Sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2030, Hervé Koffi est attendu chez les Sang et Or pour remplacer Robin Risser, qui pourrait prendre la route de la Premier League lors du prochain mercato estival. Mais le SCO d’Angers aimerait bien transformer le prêt du natif de Bobo-Dioulasso en un transfert définitif.

À voir

PSG – Liverpool : Daniel Riolo répond sèchement à Arne Slot

« Évidemment, pour le Club, pouvoir garder un élément comme Hervé Koffi serait fabuleux. Il a un rôle fondamental dans la réussite de l’équipe. Il est épanoui et c’est toujours important. On verra bien », a déclaré l’entraîneur angevin, Alexandre Dujeux, en conférence de presse.

Lisez aussi : Mercato RC Lens : Une porte s’ouvre en Ligue 1 pour Hervé Koffi

Cependant, au regard de son excellente saison, Hervé Koffi ne manquera pas de prétendants en fin de saison. Le SCO pourrait donc être devenu trop petit, tant sportivement que sur le plan financier pour le conserver. D’autant que le RC Lens et son coach Pierre Sage pourraient avoir envie de le relancer en cas de départ de Robin Risser.

Lire la suite sur le RC Lens

RC Lens Mercato : Pau Lopez arrive, Hervé Koffi trouve déjà une issue

À voir

Mercato : l’OM répond cash à la Juventus

RC Lens : Mauvaise nouvelle pour Hervé Koffi au RCL !

Mercato : Brice Samba remplacé au RC Lens par Hervé Koffi ?