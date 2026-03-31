RC Lens-PSG : Vers une annulation du report ? Grosse annonce

Dans l’Artois, la colère ne se dissipe pas. Alors que le report de RC Lens-PSG continue d’enflammer les débats, une saisine inattendue pourrait rebattre les cartes d’un dossier que la LFP croyait définitivement classé.

RC Lens-PSG : Un report qui passe mal, les supporters reprennent le relais

‎La décision avait déjà laissé un goût amer dans les travées de Bollaert. Prévu le 11 avril, le choc RC Lens-PSG, pièce maîtresse de la 29e journée de Ligue 1, a été déplacé au 13 mai par la LFP. Un glissement tardif, contesté par le club lensois, mais surtout jugé comme une véritable entorse à l’équité sportive par ses supporters.

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‎Ce sont justement 34 associations de fans qui ont décidé de monter au créneau. Dans un courrier adressé au CNOSF, elles demandent purement et simplement l’annulation du report. Leur argumentaire est frontal : « Ce report a été imposé au RC Lens qui n’a pas donné son accord, créant un préjudice direct à l’équité sportive de la fin de notre championnat », dénoncent-ils.

‎La LFP dans le viseur : une application “abusive” du règlement ?

‎Au cœur de la fronde, l’Article 411 du règlement des compétitions de la Ligue. Pour les groupes lensois, son utilisation relève d’un tour de passe-passe réglementaire : « Notre contestation repose sur une application manifestement abusive de l’Article 411 », écrivent-ils. La LFP évoque, elle, des « circonstances exceptionnelles », liées au calendrier surchargé du PSG engagé en Ligue des champions.

‎La Ligue assume sa politique : soutenir les clubs engagés en Europe pour préserver l’indice UEFA. Une justification qui hérisse les Sang et Or : « La préservation de l’indice UEFA est un objectif politique et stratégique », dénoncent-ils encore, rappelant que cela ne doit en aucun cas devenir un levier pour remodeler la fin de saison d’un concurrent direct au titre.

‎CNOSF : un recours symbolique… ou une vraie menace pour la Ligue ?

‎Derrière cette saisine, une question essentielle : le CNOSF peut-il réellement intervenir ? En théorie, oui… mais seulement si la demande provient d’un acteur officiel : un club, un licencié ou un agent sportif. Les supporters ne rentrent dans aucune de ces catégories. Ce qui laisse planer un doute sérieux sur la recevabilité de leur démarche.

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‎Un détail juridique qui n’empêche pas un impact politique : cette contestation massive met la LFP dans une position délicate et alimente un débat déjà délicat sur la gestion de l’équité en Ligue 1. Ce n’est pas tant le verdict qui inquiète la Ligue, mais l’image renvoyée auprès des supporters.

‎Un enjeu sportif colossal pour Lens : la rupture d’équité en ligne de mire

‎Sur le plan sportif, le report bouleverse la trajectoire du RC Lens, deuxième dauphin dans la course au titre. Pierre Sage avait ciblé ce rendez-vous pour marquer les esprits, et peut-être rêver d’un renversement historique. Ce sommet reporté prive le club d’un momentum soigneusement construit.

‎Les fans ne décolèrent pas : « Les exempter de leurs obligations nationales fausse purement et simplement le championnat de Ligue 1 », écrivent-ils. Avant d’enfoncer le clou : « Il est inconcevable que l’intégrité de la fin de saison du RC Lens serve de variable d’ajustement aux ambitions européennes du PSG », ajoutent-ils.

‎Un précédent dangereux qui dépasse Lens-PSG

‎Le plus troublant dans cette affaire n’est peut-être pas le report en lui-même, mais ce qu’il dit du football français. La LFP assume désormais une logique où la performance européenne du PSG devient un paramètre stratégique capable de remodeler un calendrier complet. Un précédent qui pourrait peser lourd pour les saisons futures.

‎Politiquement, Lens n’affronte pas seulement Paris sur le terrain. Il se heurte ici à une vision du football national : centralisée, orientée vers l’Europe et parfois déconnectée de l’équité interne. Une fracture visible, amplifiée par des supporters qui, même sans pouvoir juridique, expriment un malaise profond.

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