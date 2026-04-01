ASSE : Énorme coup dur annoncé pour les Verts avant Nancy !

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L’ASSE encaisse une annonce qui tombe comme un pavé dans une saison en dents de scie, à quelques jours d’un déplacement déjà tendu à Nancy. Privés de leurs supporters par décision ministérielle, les Verts s’apprêtent à vivre un rendez-vous capital dans un silence forcé.
Nancy-ASSE : Un déplacement déjà sous tension pour Saint-Étienne
À l’heure où chaque point compte dans la lutte pour les premières places, l’ASSE voit son voyage à Nancy frappé d’un coup de tonnerre administratif. Un arrêté ministériel interdit formellement à tout supporter identifiable des Verts d’entrer au Stade Marcel-Picot et même de circuler avec un signe distinctif dans plusieurs communes voisines.
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Une mesure d’une rare sévérité cette saison. Au-delà de l’aspect symbolique, c’est toute l’atmosphère du match qui s’en trouve dénaturée. L’AS Saint-Etienne, pourtant habituée à des déplacements massifs et structurés, devra composer avec un silence glacé, loin du ronron familier de ses tribunes vertes.
Pourquoi une telle décision maintenant ?
Les autorités justifient l’arrêté par un risque élevé de troubles à l’ordre public, évoquant des tensions persistantes entre groupes de supporters. Rien de nouveau dans le football français, où la prévention prime depuis plusieurs saisons. Mais l’ampleur de la restriction interroge : l’interdiction concerne non seulement le stade, mais également plusieurs zones urbaines autour de Nancy. Stratégiquement, ce vide sonore représente un vrai défi.
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Les Verts, souvent transcendés par leur parcage, devront mobiliser une énergie différente. Et dans un championnat aussi serré, l’absence d’un soutien structuré peut parfois faire vaciller des certitudes. Pour le club comme pour sa communauté, l’amertume est vive. Beaucoup y voient une sanction collective difficilement justifiable, d’autant que le déplacement avait tout pour être un moment clé dans la dynamique stéphanoise. L’AS Saint-Etienne saura-t-elle transformer ce silence imposé en force intérieure ? Réponse sur le terrain.
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