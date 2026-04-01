ASSE : Énorme coup dur annoncé pour les Verts avant Nancy !

‎L’ASSE encaisse une annonce qui tombe comme un pavé dans une saison en dents de scie, à quelques jours d’un déplacement déjà tendu à Nancy. Privés de leurs supporters par décision ministérielle, les Verts s’apprêtent à vivre un rendez-vous capital dans un silence forcé.‎

‎Nancy-ASSE : Un déplacement déjà sous tension pour Saint-Étienne

‎À l’heure où chaque point compte dans la lutte pour les premières places, l’ASSE voit son voyage à Nancy frappé d’un coup de tonnerre administratif. Un arrêté ministériel interdit formellement à tout supporter identifiable des Verts d’entrer au Stade Marcel-Picot et même de circuler avec un signe distinctif dans plusieurs communes voisines.

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Une mesure d’une rare sévérité cette saison. ‎Au-delà de l’aspect symbolique, c’est toute l’atmosphère du match qui s’en trouve dénaturée. L’AS Saint-Etienne, pourtant habituée à des déplacements massifs et structurés, devra composer avec un silence glacé, loin du ronron familier de ses tribunes vertes.

⚠️ Suite à un arrêté ministériel, le déplacement des supporters de Saint-Étienne est interdit ce samedi. Il est également prohibé de se revendiquer comme tel dans les communes de Nancy, Tomblaine et Saint-Max. Toute personne portant un signe distinctif de l’ASSE se verra donc… pic.twitter.com/za0WKOGhLQ — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) March 31, 2026

‎Pourquoi une telle décision maintenant ?

‎Les autorités justifient l’arrêté par un risque élevé de troubles à l’ordre public, évoquant des tensions persistantes entre groupes de supporters. Rien de nouveau dans le football français, où la prévention prime depuis plusieurs saisons. Mais l’ampleur de la restriction interroge : l’interdiction concerne non seulement le stade, mais également plusieurs zones urbaines autour de Nancy. ‎Stratégiquement, ce vide sonore représente un vrai défi.

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Les Verts, souvent transcendés par leur parcage, devront mobiliser une énergie différente. Et dans un championnat aussi serré, l’absence d’un soutien structuré peut parfois faire vaciller des certitudes. ‎Pour le club comme pour sa communauté, l’amertume est vive. Beaucoup y voient une sanction collective difficilement justifiable, d’autant que le déplacement avait tout pour être un moment clé dans la dynamique stéphanoise. L’AS Saint-Etienne saura-t-elle transformer ce silence imposé en force intérieure ? ‎Réponse sur le terrain.

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