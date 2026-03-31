ASSE : Un international déjà de retour pour le sprint final

L’ASSE a enregistré un premier retour parmi les internationaux partis en sélection. Les autres sont espérés mercredi, puis jeudi pour le dernier contingent.

ASSE : Davitashvili, premier retour pour préparer le sprint final

Entamée lundi, la préparation de l’ASSE s’est poursuivie ce mardi au centre sportif Robert Herbin. L’équipe de Philippe Montanier a accueilli Zuriko Davitashvili, de retour de la sélection. Il est le premier stéphanois à retrouver ses coéquipiers, alors que le trêve internationale se poursuit encore pour quelques Verts. L’international géorgien (54 sélections) a disputé deux matchs amicaux, respectivement contre Israël (2-2) et la Lituanie (2-0).

Meilleur buteur de l’AS Saint-Etienne, l’ailier recruté à Bordeaux est très important dans la préparation du sprint final de la fin de saison, en vue de la montée en Ligue 1. Philipe Montanier et son équipe préparent le déplacement au stade Marcel-Picot contre l’AS Nancy-Lorraine, lors de la 29e journée de Ligue 2. Mais également les 5 autres matchs pour boucler la saison. Une victoire est impérative pour les Verts, afin de conforter leur deuxième place sur le podium.

Kanté et Ben Old attendus mercredi à Saint-Etienne

À la suite de Zuriko Davitashvili, Abdoulaye Kanté (Côte d’Ivoire U23) et Ben Old (Nouvelle-Zélande) sont attendus dans le Forez, mercredi, sauf contretemps selon le média spécialisé Evect. L’Ivoirien avait une double confrontation contre les Espoirs du Maroc à Rabat.

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Il a disputé la première en intégralité, le 26 mars dernier, mais il est resté sur le banc lors de la seconde, le 30 mars. Quant au Néo-zélandais, il a pris part à deux confrontations amicales, respectivement face à la Finlande le 27 mars, et contre le Chili, le 30 mars, à Auckland en Nouvelle-Zélande.

Le retour de Stassin et de Cardona espéré jeudi

Concernant Lucas Stassin (Belgique), Irvin Cardona (Malte), Strahinja Stojkovic (Serbie U19), Axel Dodote et Paul Eymard (France U19), leur retour à Saint-Etienne est espéré jeudi. Titulaires dans l’équipe de Philippe Montanier, les deux premiers auront peu de temps de récupération, avant le déplacement à Nancy.

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