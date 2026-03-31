ASSE : Sévère mise en garde de Nancy avant Saint-Etienne

Avant de recevoir l’ASSE, samedi, l’AS Nancy-Lorraine a adressé une lettre à ses supporters. Le club les met en garde contre un éventuel huis clos, dans le sprint final décisif de la saison.

ASNL–ASSE : Match capital, tant pour Nancy que pour Saint-Etienne

L’ASSE affronte l’AS Nancy-Lorraine au stade Marcel-Picot, samedi (20h), dans le cadre de la 29e journée de Ligue 2. Cette confrontation est capitale pour les deux équipes. Les Stéphanois ont besoin d’une victoire pour conforter leur deuxième place sur le podium, car ils sont sous la menace directe du Mans FC (3e).

Quant aux Nancéiens, ils doivent gagner pour éviter de basculer dans la zone rouge de relégation. En effet, ils ont certes 5 points d’avance sur Amiens SC, le barragiste, et sur Laval, le premier relégable, mais cet écart est fragile. Les Amiénois (16es) et les Lavallois (17es) pourraient profiter d’un faux pas de l’ASNL (15e) pour revenir à seulement 2 points.

L’AS Nancy met ses supporters en garde contre les huis clos

Avant donc la venue de l’AS Saint-Etienne en Meurthe-et-Moselle, la Direction du club lorrain a lancé un appel à ses abonnés, afin d’éviter des comportements qui pourrait entraîner encore la suspension du stade Marcel Picot. Pour rappel, l’AS Nancy a joué ses deux derniers matchs à domicile à huis clos. En début de saison, elle avait également écopé de quatre matchs de suspension.

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« Avec 6 matchs à huis clos cette saison, c’est l’âme même de notre club qu’on essaie d’étouffer. Un stade Marcel Picot silencieux est une blessure pour chaque amoureux du chardon, chaque salarié du club et chaque joueur. Jouer sans vous, c’est jouer sans notre âme. Aujourd’hui, nous voulons vous parler avec le cœur, mais aussi avec une fermeté absolue”, a rappelé l’adversaire de l’ASSE.

Krishen Sud et Chien Lee en guerre contre les supporters nuisibles

Tout en appelant à la mobilisation pendant le sprint final décisif pour le maintien du club en Ligue 2, les propriétaires : Krishen Sud et Chien Lee, durcissent le ton afin d’éviter de nouvelles sanctions. Il disent défendre l’ASNL contre ceux qui nuisent au club.

“Le club de l’AS Nancy-Lorraine se désolidarise totalement des individus qui, sous couvert de passion, sabotent délibérément notre avenir. Supporter l’ASNL, c’est avant tout la protéger. On ne peut prétendre aimer l’ASNL tout en vidant ses tribunes et en asphyxiant ses finances.

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Face à ces actes, nous ne reculerons pas. Pour protéger votre stade et votre passion, nous durcissons drastiquement nos mesures : interdictions commerciales de stade (ICS) d’une durée maximale de 18 mois pour chaque responsable identifié et dépôt de plainte automatique entraînant une procédure juridique. […]. Ces mesures de sécurité ne sont pas dirigées contre vous, mais sont mises en œuvre pour vous.[…]. Saboter les tribunes, c’est directement affaiblir notre effectif professionnel.

Au-delà de l’image, l’impact financier de ces actes est lourd de conséquences. Dans un football français déjà fragilisé par une crise profonde des droits télés, l’ASNL reste sous une haute pression financière. […]. Dans ces moments de tempête, votre soutien est notre seule boussole. Restons unis, restons fiers, et montrons que la passion sincère sera toujours plus forte que la bêtise de quelques-uns”, a écrit l’AS Nancy.

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