Mercato : L’ASSE a raté un attaquant évoluant au Portugal

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Un joueur évoluant au FC Arouca au Portugal fait des révélations sur son départ de l’ASSE, après sa formation. Il avoue avoir été presque viré du club stéphanois à 15 ans.
Nais Djouahra : « À l’ASSE, on m’a dit concentre toi sur l’école, le football ce n’est pas pour toi »
Natif de Bourgoin-Jallieu (Isère) et formé à l’ASSE entre 2012 et 2018, Nais Djouahra n’a pas pu jouer avec l’équipe professionnelle du club stéphanois. C’est plutôt à a Real Sociedad qu’il a fait ses débuts, d’abord avec la réserve, puis avec l’équipe professionnelle.
Dans ses confidences pour le podcast « Au coeur du jeu”, l’ailier de 26 ans révèle qu’il avait quasiment été chassé de l’Académie stéphanoise. “En U14, c’était très bien […]. Ensuite, en U15, les galères commencent. C’est une saison quasi-blanche parce que, à cette époque, j’étais vraiment petit et fin. Le club préférait des profils plus athlétiques et puissants. Mon style de jeu ne convenait pas”, a-t-il rappelé dans un premier temps.
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Il a avoué ensuite qu’un formateur lui avait conseillé de laisser tomber le football pour se concentrer sur ses études. « Je me rappelle de certaines discussions avec le coach U15, qui est ensuite devenu responsable de la préformation. Il me disait, le vendredi, quand il faisait la liste des convoqués : “Il faudrait peut-être que tu te concentres sur l’école, le foot, ce n’est pas fait pour toi, il faut que tu arrêtes” », a-t-il raconté.
Nais Djouahra lancé par la Real Sociedad en Liga
Cependant, Nais Djouahra, qui était déterminé à faire une carrière professionnelle dans le foot, ne s’est pas laissé abattre par les propos de l’encadreur. « Je lui ai dit : “Non, je vais continuer et je vais finir pro” », a-t-il répondu, alors qu’il n’avait que 15 ans. Et la suite de sa carrière lui a donné raison.
Parti de l’ASSE en 2018, il a fait ses armes avec la Réserve de la Real Sociedad, puis ses débuts en Liga avec le club basque (2020-2022). Transféré au HNK Rijeka, il a évolué en Croatie de 2022 à 2025. Entretemps, le Franco-Algérien était revenu en Espagne à Leganés, sous la forme d’un prêt (2023-2024). Depuis juillet 2025, il découvre le championnat de l’élite du Portugal, avec le FC Arouca.
Le Franco-Algérien, déjà un crack au FC Arouca
Au sujet de la décision de l’AS Saint-Etienne de le laisser partir librement, Nais Djouahra n’a aucun doute sur la motivation du club. “Je pense qu’à ce moment-là, je n’étais vraiment pas dans leurs plans. J’étais le jeune qui entre au centre, qui essaie, et pas plus. Mais j’ai toujours eu un mental costaud”, a-t-il soutenu.
Dans son nouveau club, le joueur formé chez les Verts est déjà un crack. Il a été titulaire à 26 reprises en 27 apparitions en championnat cette saison. Il est aussi décisif, avec 6 buts et 2 passes décisives au compteur.
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