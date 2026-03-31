Mercato : L’ASSE a raté un attaquant évoluant au Portugal

Un joueur évoluant au FC Arouca au Portugal fait des révélations sur son départ de l’ASSE, après sa formation. Il avoue avoir été presque viré du club stéphanois à 15 ans.

Nais Djouahra : « À l’ASSE, on m’a dit concentre toi sur l’école, le football ce n’est pas pour toi »

Natif de Bourgoin-Jallieu (Isère) et formé à l’ASSE entre 2012 et 2018, Nais Djouahra n’a pas pu jouer avec l’équipe professionnelle du club stéphanois. C’est plutôt à a Real Sociedad qu’il a fait ses débuts, d’abord avec la réserve, puis avec l’équipe professionnelle.

Dans ses confidences pour le podcast « Au coeur du jeu”, l’ailier de 26 ans révèle qu’il avait quasiment été chassé de l’Académie stéphanoise. “En U14, c’était très bien […]. Ensuite, en U15, les galères commencent. C’est une saison quasi-blanche parce que, à cette époque, j’étais vraiment petit et fin. Le club préférait des profils plus athlétiques et puissants. Mon style de jeu ne convenait pas”, a-t-il rappelé dans un premier temps.

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Il a avoué ensuite qu’un formateur lui avait conseillé de laisser tomber le football pour se concentrer sur ses études. « Je me rappelle de certaines discussions avec le coach U15, qui est ensuite devenu responsable de la préformation. Il me disait, le vendredi, quand il faisait la liste des convoqués : “Il faudrait peut-être que tu te concentres sur l’école, le foot, ce n’est pas fait pour toi, il faut que tu arrêtes” », a-t-il raconté.

Nais Djouahra lancé par la Real Sociedad en Liga

Cependant, Nais Djouahra, qui était déterminé à faire une carrière professionnelle dans le foot, ne s’est pas laissé abattre par les propos de l’encadreur. « Je lui ai dit : “Non, je vais continuer et je vais finir pro” », a-t-il répondu, alors qu’il n’avait que 15 ans. Et la suite de sa carrière lui a donné raison.

Parti de l’ASSE en 2018, il a fait ses armes avec la Réserve de la Real Sociedad, puis ses débuts en Liga avec le club basque (2020-2022). Transféré au HNK Rijeka, il a évolué en Croatie de 2022 à 2025. Entretemps, le Franco-Algérien était revenu en Espagne à Leganés, sous la forme d’un prêt (2023-2024). Depuis juillet 2025, il découvre le championnat de l’élite du Portugal, avec le FC Arouca.

Le Franco-Algérien, déjà un crack au FC Arouca

Au sujet de la décision de l’AS Saint-Etienne de le laisser partir librement, Nais Djouahra n’a aucun doute sur la motivation du club. “Je pense qu’à ce moment-là, je n’étais vraiment pas dans leurs plans. J’étais le jeune qui entre au centre, qui essaie, et pas plus. Mais j’ai toujours eu un mental costaud”, a-t-il soutenu.

Dans son nouveau club, le joueur formé chez les Verts est déjà un crack. Il a été titulaire à 26 reprises en 27 apparitions en championnat cette saison. Il est aussi décisif, avec 6 buts et 2 passes décisives au compteur.

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