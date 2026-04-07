Mercato PSG : Campos déniche le nouveau patron de la défense  

La direction du PSG dégote un jeune défenseur en Ligue 1 en vue du prochain mercato estival. Son prix est connu.

Mercato : Le PSG surveille un défenseur du LOSC

Le PSG pose ses pions pour le prochain mercato estival qui s’ouvrira dans trois mois. Pour renforcer sa défense centrale cet été, les dirigeants parisiens étudient de nouvelles options. Si Joel Ordóñez reste le favori, une piste lilloise attire désormais l’attention : Nathan Ngoy.

Paris veut notamment solidifier son arrière-garde. Joel Ordóñez, qui évolue actuellement au Club Bruges, est la cible prioritaire des pensionnaires du Parc des Princes. Ce jeune international équatorien allie puissance et expérience européenne, un profil que la capitale recherche activement. Cependant, la concurrence s’intensifie. Son prix pourrait grimper rapidement, obligeant le club à explorer d’autres alternatives pour éviter toute mauvaise surprise.

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Le jeune crack se nomme Nathan Ngoy. Le défenseur belge de 22 ans s’illustre à Lille, club qu’il a rejoint l’été dernier en provenance du Standard de Liège. Son transfert avait coûté environ 3 millions d’euros. Actuellement, il vaut 20 millions d’euros sur Transfertmarkt. Sous contrat jusqu’en 2029, il séduit par sa solidité lors des matchs. La cellule de recrutement parisienne apprécie son profil.

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Le club mise sur la jeunesse. Nathan Ngoy cadre avec cette vision. Sa connaissance de la Ligue 1 est un atout majeur. Le Paris Saint-Germain ne va pas casser sa tirelire avant de déloger le Belge. Recruter Ngoy permettrait de bâtir une défense compétitive la saison prochaine. Toutefois, les Parisiens vont faire face à la concurrence. D’autres géants européens font aussi des yeux doux au roc belge.