PSG-Liverpool : Luis Enrique menacé par une double sanction

Luis Enrique est confronté à une situation désagréable avant le choc PSG-Liverpool de ce mercredi soir en Ligue des champions. Deux cadres parisiens sont sous le coup d’une suspension.

PSG : Luis Enrique le sait, Mendes et Kvaratskhelia en danger

C’est ce mercredi soir que le Paris Saint-Germain accueille Liverpool en quart de finale aller de Ligue des Champions. Ce choc a des allures de revanche. Car l’année dernière, leur double confrontation avait propulsé le PSG vers son premier titre européen. Depuis lors, les dynamiques se sont inversées.

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Le club de la capitale aborde désormais cette rencontre avec le statut de favori. Tandis que Liverpool est en quête de second souffle. La sérénité de Luis Enrique est cependant troublée par une épée de Damoclès : une possible suspension pour deux de ses titulaires.

Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia sont en effet sous le coup d’une sanction en cas d’avertissement. Un simple carton jaune ce soir les priverait du match retour à Anfield. Un scénario que Luis Enrique souhaite absolument éviter pour protéger l’équilibre de son équipe.

Liverpool est aussi menacé de suspension

Liverpool n’est pas aussi épargné. Deux de ses joueurs sont aussi susceptibles d’être suspendus pour le match retour en cas de carton jaune. Il est question du défenseur Virgil van Dijk et le milieu défensif Ryan Gravenberch.

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Eux aussi pourraient manquer la manche retour s’ils venaient à être sanctionnés par l’arbitre. L’UEFA l’a confirmé via sa liste de joueurs susceptibles d’être sanctionnés à ce stade de la compétition. Le danger plane donc des deux côtés.