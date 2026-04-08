Mercato OM : C’est confirmé, un attaquant va s’en aller

Bien qu’englué dans une crise de résultats, l’OM continue d’avoir de grosses ambitions pour son mercato. Le club phocéen sait cependant qu’il perdra cet été le jeune attaquant Ethan Nwaneri.

Mercato : Ethan Nwaneri, un bref passage à l’OM

L’Olympique de Marseille traverse actuellement une période compliquée. L’actuel 4e de Ligue 1 voit sa qualification directe en Ligue des champions sérieusement compromise. Cela n’empêche pas la direction de l’OM de se projeter sur les prochains mouvements de son effectif.

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Parmi les dossiers déjà réglés en interne figure celui d’Ethan Nwaneri. Le jeune attaquant anglais est arrivé cet hiver à l’OM en provenance d’Arsenal. Sa venue visait à épauler un Mason Greenwood très utilisé depuis l’entame de la saison. Sauf que son passage à Marseille sera de courte durée. Son prêt ne comporte aucune option d’achat.

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Ethan Nwaneri va donc retourner chez les Gunners au terme de l’exercice en cours. RMC Sport le confirme, le prodige de 19ans a toujours conservé l’objectif de retourner à Londres pour s’y imposer durablement. À l’OM, il a régulièrement été sollicité pour dynamiser les fins de rencontres. Le jeune milieu offensif compte 10 rencontres disputées sous le maillot phocéen.