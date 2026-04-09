ASSE : Officiel ! Une grosse nouvelle tombe avant Dunkerque

Le Chaudron de l’ASSE s’apprête à vibrer malgré l’absence du Kop Sud, suspendu. Ce samedi, Saint-Etienne reçoit Dunkerque dans un contexte sportif crucial et une mobilisation de ses supporters qui dépasse les restrictions.

ASSE : Une affluence record malgré l’ombre du Kop Sud

Privé de sa tribune emblématique, le célèbre Kop Sud, suspendu pour la deuxième et dernière fois, Geoffroy-Guichard ne se laissera pas abattre. Le club a anticipé la situation en ouvrant partiellement les balcons des tribunes Jean Snella et Charles Paret, permettant d’accueillir davantage de fans. À la veille du match, déjà 26 000 billets ont trouvé preneur.

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Ce chiffre confirme que l’enthousiasme stéphanois reste intact. Pour les supporters, l’absence de leur tribune favorite ne fera qu’intensifier la créativité et la ferveur dans les autres secteurs. Les chants, banderoles et animations sont déjà attendus comme une véritable démonstration de solidarité et de passion.

Une rencontre décisive pour la course à la montée

Sportivement, le duel face à l’USL Dunkerque est un tournant. Avec seulement cinq journées restantes et un point d’avance sur le troisième, l’ASSE ne peut se permettre la moindre erreur. L’équipe dirigée par Philippe Montanier devra conjuguer maîtrise tactique et intensité physique pour capitaliser sur son avantage à domicile.

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Chaque action, chaque ballon gagné, chaque but inscrit pourrait avoir un impact direct sur le classement final et l’issue de la saison. Les Verts savent que ce match n’est pas seulement une rencontre de Ligue 2, mais une étape stratégique vers la Ligue 1.

Geoffroy-Guichard, un stade symbole de passion

Malgré les restrictions, le Chaudron reste un lieu de rassemblement incontournable. Avant le coup d’envoi, les ultras ont appelé à un rassemblement symbolique au Parc François Mitterrand, démontrant que leur engagement dépasse les sanctions et les menaces de dissolution.

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Pour l’AS Saint-Etienne, ce match est bien plus qu’une rencontre sportive : c’est un défi collectif, un message fort aux supporters et une occasion de montrer que la passion du football stéphanois ne se mesure pas seulement en tribunes ouvertes, mais en ferveur et en unité.