Stade Rennais : Terrible coup dur avant Angers SCO !

Le Stade Rennais reçoit une mauvaise nouvelle avant le choc face à Angers SCO en Ligue 1. Une sanction tombe.

Stade Rennais : Le Roazhon Park partiellement silencieux face à Angers

Le Stade Rennais affrontera Angers sans son moteur habituel. En effet, la tribune Groupe Rose sonnera creux ce samedi 11 avril. La commission de discipline de la LFP a tranché : une fermeture partielle frappe le Roazhon Park.

Cette sanction punit l’usage massif de fumigènes observé le 22 mars dernier. Ce jour-là, Rennes recevait Metz pour célébrer ses 125 ans. Malgré l’accord du club pour un tifo géant, les engins pyrotechniques ont excédé les limites autorisées. Le Roazhon Celtic Kop (RCK), privé de sa partie basse, se retrouve donc réduit au silence pour une rencontre.

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C’est une mauvaise nouvelle. La saison touche à sa fin et les joueurs ont besoin de soutien pour tout terminer en beauté. Il ne reste que trois matchs à domicile : Angers, le derby contre Nantes et la réception du Paris FC.

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Bonne nouvelle toutefois pour les supporters : le Kop reviendra pour le choc face au FC Nantes. Par ailleurs, l’effectif subit un autre coup dur avec la suspension de Valentin Rongier. Le milieu de terrain a accumulé trop d’avertissements. Il manquera le déplacement à Strasbourg prévu le 19 avril.