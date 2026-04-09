Après Liverpool, le PSG annonce un grand rendez-vous l’été

Au lendemain de sa victoire face à Liverpool (2-0) en quarts de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG a officialisé un important rendez-vous pour les hommes de Luis Enrique durant l’été.

Le PSG va rencontrer Manchester United en août

Au lendemain de sa brillante victoire face à Liverpool en quarts de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG a confirmé la tenue d’un prestigieux match amical face à une autre équipe de Premier League cet été. En effet, le club de la capitale annonce sur son site officiel que l’équipe de Luis Enrique affrontera Manchester United en match de préparation le 8 août prochain au Ullevi Stadium de Göteborg en Suède.

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Actuellement 3e de son championnat, le club anglais est bien parti pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Ce match sera la première rencontre de pré-saison pour le Paris Saint-Germain. Ce match amical PSG – Manchester United se déroulera quatre jours avant la Supercoupe d’Europe prévue le mercredi 12 août à Salzbourg en Autriche, et qui concernera encore le Paris SG en cas de nouvelle victoire en Champions League.

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Autre match du mois d’août qui pourrait concerner les Rouge et Bleu, le Trophée des Champions, dont la date a été fixée par la LFP au samedi 15 août, mais qui pourrait aussi se jouer le lendemain. En théorie, il pourrait s’agir du premier match amical du PSG cet été, voire possiblement du seul, puisque les joueurs parisiens, qui auront la chance d’aller loin en Coupe du monde ne reviendront pas avant début août, voire autour du 10 août pour ceux qui joueront la finale prévue le 19 juillet.

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En 2024, après l’Euro et les JO, le Paris Saint-Germain avait disputé deux amicaux : un le 7 août contre Sturm Graz, un autre le 10 août contre Leipzig. Ce qui annonce déjà un autre mois d’août chargé pour Ousmane Dembélé et ses coéquipiers.

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Pour rappel, le PSG a déjà affronté les Red Devils à cinq fois dans son histoire, dont une fois en amical, pour un bilan de trois victoires parisiennes et deux victoires mancuniennes.