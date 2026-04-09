Mercato : Urgent ! Arne Slot licencié à cause du Paris SG ?

Déjà en difficulté depuis plusieurs semaines et l’humiliation face à Manchester City, Arne Slot a vu sa place sur le banc de Liverpool davantage menacé après la défaite de son équipe contre le PSG, mercredi soir, en Ligue des Champions.

Mercato : Arne Slot licencié pour faute grave ?

Après la défaite de Liverpool sur le terrain du PSG, qui aurait pu terminer un score plus sévère que le 2-0, Arne Slot fait l’objet de vives critiques en Angleterre. Deux anciens joueurs des Reds estimant notamment que l’entraîneur néerlandais devrait être licencié pour faute grave.

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En effet, après la fin de la rencontre, le successeur de Jürgen Klopp s’est littéralement couché devant le Paris SG, expliquant notamment que Liverpool devrait se sentir chanceux de ne pas avoir encaissé beaucoup plus de buts. Des propos qui ont choqué du côté de la Mersey, où des anciens réclament déjà sa tête.

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« C’était du football honteux, honteux. Attendre la défaite, c’était absolument pathétique. Si j’étais un supporter de Liverpool et que je voyais ça, je me dirais : ‘C’est une véritable honte, ils sont la crème de la crème européenne.’ Je n’en crois pas mes yeux… Si j’étais supporter de Liverpool, j’aurais honte », a déclaré Jason Cundy sur talkSport.

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De son côté, Jamie O’Hara indique que ce qui s’est passé au Parc des Princes face au PSG de Luis Enrique, « c’est une faute passible de licenciement. » Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Arne Slot pourrait bien être en train de passer ses dernières semaines sur le banc des pensionnaires d’Anfield.

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Selon diverses sources, Xabi Alonso, libre depuis son départ du Real Madrid, a de fortes chances de remplacer Slot à la fin de la saison.