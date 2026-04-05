Stade Rennais : Franck Haise tient enfin son match référence

‎Le Stade Rennais a signé un succès spectaculaire 4-3 face au Stade Brestois au stade Francis-Le Blé, dans un derby où la tension n’a jamais faibli. Pour Franck Haise, cette confrontation marque une victoire méritée et symbolique dans la course européenne des Rouge et Noir.

‎Brest-Stade Rennais : Un derby fou, un scénario à couper le souffle

‎Le Stade Rennais a frôlé l’explosion collective dans un match où chaque but a fait trembler les gradins. Après avoir concédé l’ouverture du score, les Rennais ont su répondre avec caractère, enchaînant passes précises et transitions rapides. « Sortir agacé quand l’on gagne un match comme ça à Brest, ce ne serait plus de l’exigence, ce serait de la folie », a confié Franck Haise, qui souligne la résilience de ses joueurs malgré les erreurs individuelles qui ont coûté des buts.

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‎La rencontre a alterné émotions fortes et moments d’inquiétude. À 3-3, on pouvait légitimement douter, mais l’engagement et le calme de l’équipe ont permis de renverser la situation et de décrocher une victoire décisive pour le moral et la confiance collective.

‎Haise : l’art de dominer techniquement et mentalement

‎Au-delà du score, Franck Haise a mis en avant la supériorité technique de ses hommes. « Je trouve que l’on a aussi pris le dessus sur Brest sur l’aspect technique. Quand l’on sait l’engagement qu’il y a ici, pour rester maître techniquement, il faut rester maître de soi », a-t-il confié. Ce détail illustre la stratégie claire du coach : combiner discipline et créativité pour imposer son style, même dans un contexte hostile.

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‎Ce succès n’est pas seulement une victoire au classement, il est aussi révélateur du potentiel réel du Stade Rennais. Dans un championnat où chaque point compte pour l’Europe, cette performance charnière pourrait bien marquer un tournant dans la saison. ‎Avec trois points précieux et une prestation inspirante, Rennes renforce sa position dans la course aux places européennes.