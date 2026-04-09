OL : Retombées de la Ligue Europa, Lyon touche le jackpot

Malgré son élimination prématurée en Ligue Europa, l’OL a empoché une grosse somme, comme retombées de sa participation jusqu’en 8e de finale. Un gros soulagement pour le club rhodanien.

OL : Une élimination précoce en Ligue Europa

L’OL a été éliminé de la Ligue Europa en huitième de finale par le Celta Vigo. Après un match nul arraché en Galice (1-1), l’équipe de Lyon a perdu le match retour au Groupama Stadium (0-2), en étant réduit à 10.

Cette élimination précoce a laissé un énorme regret à Paulo Fonseca et son équipe, car ils avaient fait une excellente campagne en phase de poule. Ils avaient enregistré 7 victoires en 8 matchs, ce qui leur avait permis de terminer premiers sur 36 équipes.

Lyon empoche 40 M€ grâce à la Ligue Europa

Cependant, l’Olympique Lyonnais a de quoi se consoler. Il a touché un chèque de 40,4 millions d’euros de retombées liées à la campagne européenne. Selon Olympique et Lyonnais, un ou deux millions de plus devraient tomber dans les caisses du club de la capitale des Gaules.

Cette manne financière est composée de 16,4 millions d’euros issus des droits TV européens, sur les six premiers matchs en phase de Ligue, comme indiqué par le média spécialisé. Avec 7 victoires et 18 buts marqués en phase de groupe, Lyon a empoché environ 22 millions relativement au « prize money » des succès et les divers bonus attribués par l’UEFA.

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« Il faut néanmoins ajouter à ce total les deux millions d’euros de la billetterie pour les trois premières affiches disputées à domicile sur la fin d’année 2025. Il en reste deux autres jouées en 2026. Elles seront comptabilisées dans le futur bilan du premier trimestre de cette année », précise la source.