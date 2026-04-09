Mercato : Choc à l’OM, Habib Beye refuse un départ !

La direction de l’OM prévoit de modifier son effectif lors du prochain mercato. Sauf que Habib Beye s’oppose déjà au départ de l’un de ses flops.

Mercato OM : Habib Beye ferme la porte pour Tochukwu Nnadi

Tochukwu Nnadi est en grande difficulté à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain nigérian n’a disputé que 26 minutes de jeu depuis de son arrivée à l’OM. Il semble faire les frais de la nouvelle hiérarchie.

Le successeur de Roberto De Zerbi, Habib Beye, privilégie en effet l’expérience des cadres comme Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia pour animer l’entrejeu marseillais. Ce traitement laissait présager un départ de Tochukwu Nnadi dès cet été. L’idée serait de le céder en prêt avec une option d’achat.

À voir

ASSE : Duel à distance avec Le Mans, Montanier calme le jeu

Lire aussi : Coup de théâtre à l’OM : Une recrue d’accord pour s’en aller

Mais à la surprise générale, Habib Beye a indirectement mis son veto à cette éventualité. L’entraîneur de l’OM s’est dit « très satisfait » de l’implication du joueur de 22 ans. Il n’exclut pas de s’appuyer sur lui pour les matchs à venir.

Himad Abdelli dans le dur à Marseille

« Je suis très satisfait de Nnadi. Il aura sa carte à jouer. Après il y a aussi besoin d’un temps d’adaptation dans un club où il y a de l’attente », a-t-il expliqué à la presse. Habib Beye réclame donc de la patience pour son jeune joueur.

Lire la suite sur l’OM :

OM : McCourt prend une décision radicale pour la présidence

OM : Une grosse nouvelle officialisée… et ça fait jaser à Marseille

À voir

Après Liverpool, le PSG annonce un grand rendez-vous l’été

L’entraîneur de l’OM a cependant été moins protecteur envers Himad Abdelli. Ce dernier est lui aussi en difficulté à Marseille. « Il me fait une bonne impression, mais on a du monde au milieu pour Abdelli ». Habib Beye entretient donc un certain flou autour de la gestion de son effectif, où les places valent très cher.