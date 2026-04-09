Urgent : Le nouveau président de l’OM connu ce vendredi ?

Frank McCourt, le propriétaire de l’OM, a-t-il déjà mis la main sur le successeur de Pablo Longoria ? En pleine recherche d’un nouveau président pour le club marseillais, le milliardaire américain va prendre la parole ce vendredi sur la Canebière.

OM : Frank McCourt en conférence de presse au vélodrome

Lors d’une interview accordée au JDD en mars passé, Frank McCourt avait officiellement annoncé son souhait de nommer le nouveau président de l’OM avant la fin de la saison. Après avoir mis fin aux fonctions de Pablo Longoria, le propriétaire de l’OM avait notamment déclaré : « le processus est enclenché.

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Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté (…) On est très clair sur nos besoins. C’est un poste évidemment fondamental. J’espère qu’on aura l’occasion d’annoncer le nouveau président avant la fin de la saison. »

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Et ce jeudi, RMC assure que Frank McCourt sera à Marseille pour donner une conférence de presse exceptionnelle ce vendredi à 11h00. Ce rendez-vous avec les journalistes aura lieu au Stade Vélodrome. Le motif de ce point avec les médias n’a pas été précisé par le club phocéen, mais la question du nouveau président est dans tous les esprits. Surtout qu’un nom revient avec insistance ces derniers jours.

Nicolas de Tavernost, le profil idéal pour l’OM

Président démissionnaire de LFP Media, Nicolas de Tavernost va-t-il rebondir à l’Olympique de Marseillais ? Ces derniers jours, son nom a été évoqué brièvement parmi les potentiels successeurs de Pablo Longoria à la présidence de l’OM. Les noms de Cyril Linette, Didier Drogba ou encore Mohamed Bouhafsi ont été cités, mais les supporters marseillais attendent toujours de connaître l’identité de l’heureux élu.

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Cependant, McCourt souhaite faire venir un homme qui connaît bien le football français et qui est doté d’une importante expérience. Des qualités qui collent avec le profil de Nicolas de Tavernost, ex-patron de M6, des Girondins de Bordeaux et à l’origine de la création et du développement de la chaîne Ligue1+.

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Sur les antennes du diffuseur du championnat français, dans l’émission le « Service Avant-Vente », Thibaut Giangrande a qualifié la piste Tavernost de « très bonne idée » pour la succession de Pablo Longoria. La prise de parole de Frank McCourt ce vendredi permettra de savoir si le dirigeant français va être choisi le poste de président de l’Olympique de Marseille.