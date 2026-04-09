ASSE : Duel à distance avec Le Mans, Montanier calme le jeu

Évoquant le match de l’ASSE contre l’USL Dunkerque, Philippe Montanier a reconnu que son équipe est sous pression, du fait de ses concurrents, notamment Le Mans FC. Toutefois, il soutient qu’il ne se préoccupe pas d’eux.

Duel à distance ASSE – Le Mans, Montanier : « Je ne les regarde pas trop »

Deuxième de la Ligue 2, l’ASSE est talonnée par Le Mans FC, d’un petit point. Les Manceaux sont revenus presque à hauteur des Stéphanois grâce à leur large victoire contre le Pau FC (4-0), la semaine dernière. Lors de la 30e journée, les Sang et Or se déplaceront à Boulogne sur-Mer samedi (14h), tandis que Verts recevront l’ULS Dunkerque, dans la soirée (20h) à Geoffroy Guichard.

Un duel à distance que Philippe Montanier a évoqué évidemment en conférence de presse d’avant-match. Il assure qu’il ne regarde pas véritablement dans le rétroviseur, mais il reconnaît que son équipe est sous pression dans le sprint final, après les matchs nuls concédés à Grenoble Foot (0-0), puis face à l’ASNL (1-1).

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« On se concentre sur notre jeu, mais c’est sûr qu’il y a de l’adversité et des équipes de qualité. Le Mans FC en est une par exemple, mais nous n’allons pas les affronter d’ici la fin de saison, alors je ne les regarde pas trop », a-t-il déclaré.

Sprint final : Le Red Star et Reims en embuscade

Le club sarthois (53 points) est certes l’adversaire dont l’AS Saint-Etienne (54 points) est directement à portée, mais le Red Star (48 points) et le Stade de Reims (47 points) sont également en embuscade dans la course. Un éventuel faux pas des Verts profiterait donc à ses poursuivants directs. De quoi mettre un coup de pression sur eux.

« La pression des concurrents derrière nous oblige à performer. On voit que lorsqu’on n’est pas au maximum de nos capacités, on peut être en difficulté. Notre objectif est d’une banalité déconcertante, mais c’est toujours de gagner le prochain match », a indiqué Philippe Montanier.

Saint-Etienne située avant d’affronter Dunkerque

Jouant après Reims, le Red Star et Le Mans FC, l’ASSE connaîtra sa position provisoire au classement, avant d’affronter le club nordiste. Face à la possible pression supplémentaire, le coach des Stéphanois calme le jeu.

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« Le nul à Nancy n’est pas un mauvais résultat si on gagne samedi devant notre public. Ce sera un autre match, un autre adversaire et une autre histoire à écrire », a-t-il laissé entendre, tout en reconnaissant que l’USL Dunkerque n’est pas un adversaire facile : « Dunkerque est une équipe difficile à jouer avec un vrai style de jeu, qui est très performant et va sûrement se déplacer de manière audacieuse ».