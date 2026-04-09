Mercato ASSE : Des indices tombent sur l’avenir de 4 jeunes

Le Directeur sportif de l’ASSE, Loïc Perrin, a évoqué la situation de quatre jeunes joueurs issus de la formation du club stéphanois. Vont-il poursuivre leur développement à Saint-Etiene ou dans une autre club la saison prochaine ?

ASSE : Pedro, Eymard, El Jamali et Gadegbeku, de l’académie à l’équipe pro

L’ASSE est concentrée sur la montée en Ligue 1, à 5 journées de la fin du championnat. Philippe Montanier doit composer la meilleure équipe possible à chaque match pour aller chercher des victoires. Évidemment, les Verts doivent remporter leurs derniers matchs, pour finir à la 2e ou à la 1re place de Ligue 2, synonyme de montée directe en Ligue 1.

Dans l’équipe type actuelle des Stéphanois, Kevin Pedro a gagné sa place. Il s’est imposé dans la défense aux cotés de Mickaël Nadé. Le joueur de 20 ans a été titulaire à 12 reprises en autant d’apparitions successives en championnat en 2026. Il est d’ailleurs déjà convoité par des clubs de l’élite.

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Promus par Eirik Horneland dans l’équipe professionnelle depuis le début de la saison, Luan Gadgebeku (19 ans), Paul Eymard (18 ans) et Nadir El Jamali (19 ans) ont également fait des apparitions en Ligue 2 et en Coupe de France, sous les ordres du technicien norvégien.

Gadegbeku a joué un match avec Philippe Montanier, alors qu’Eymard est resté sur le banc de touche à Grenoble et contre le FC Annecy en mars dernier. Quant à El Jamaili, il est blessé au genou depuis février et n’est pas opérationnel.

Perrin apprécie la progression des 4 pépites formées à Saint-Etienne

Dans l’interview avec Jérôme Gallo, Loïc Perrin fait le point sur la progression de ces quatre pépites. « L’objectif, c’est de pouvoir intégrer des joueurs dans le groupe professionnel pour s’entraîner, c’est une première étape très importante pour eux dans leur développement. Ce qu’on a bien réussi à faire cette année, avec l’intégration de Luan Gadgebeku, Nadir El Jamali, Paul Eymard et Kevin Pedro, qui participent. Kevin est même devenu un titulaire presque indiscutable », a-t-il commenté.

Le directeur sportif, dont l’une des missions importantes est aussi de valoriser le centre de formation de l’AS Saint-Etienne, en intégrant de jeunes joueurs dans l’équipe pro, se félicite de la progression du quatuor. « Le principal pour moi, c’est de former des joueurs et que des jeunes joueurs arrivent dans le groupe pro en finissant leur développement », a-t-il souligné.

Mercato : Gadegbeku, El Jamali et Eymard vers un prêt

Cependant, l’avenir de Luan Gadgebeku, Nadir El Jamali et Paul Eymard pourraient prendre une autre tournure, si l’ASSE remonte en première division. Pour se maintenir dans l’élite, Philippe Montanier s’appuiera, dans un premier temps, sur des joueurs aguerris au haut niveau ou ayant une expérience en Ligue 1.

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L’idée de céder les trois jeunes joueurs à des clubs, sous la forme d’un prêt la saison prochaine, circule déjà dans le Forez. L’objectif étant de leur permettre d’avoir plus de temps de jeu et de poursuivre leur développement dans une équipe qui leur offrirait l’opportunité de jouer davantage.

L’ASSE tient de potentiels futurs Saliba et Fofana

Mais rien n’est figé pour ces talentueux joueurs issus de l’académie stéphanoise. Comme Kevin Pedro, il pourrait s’imposer dans l’équipe professionnelle même en Ligue 1. William Saliba et Wesley Fofana l’avaient réussi, avant leur transfert respectif à Arsenal (juillet 2019) et à Leicester City (octobre 2020).

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Plus récemment, Mathis Amougou a tapé dans l’œil de Chelsea après seulement quelques matchs avec l’équipe A de Saint-Etienne. Il a été transféré à Londres en janvier 2025, contre 15 millions d’euros.

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