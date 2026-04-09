OL : Sprint final, le message fort de Tyler Morton à Lyon

Accroché par Angers SCO, dès l’entame du sprint final de la Ligue 1, l’OL doit réagir immédiatement pour espérer atteindre son dernier objectif de la saison. Tyler Morton a livré un message fort dans ce sens.

Course à l’Europe : L’OL n’a ni joker ni son destin entre les mains !

Relégué à la 6e place de Ligue 1, l’OL à cœur de vite remonter au classement, son objectif étant de décrocher une place en Ligue des champions. Pour ce faire, l’équipe de Paulo Fonseca n’a plus droit à la défaite.

Elle doit gagner les six derniers matchs du championnat, pour espérer passer devant l’AS Monaco, Marseille et Lille. N’ayant plus ni joker ni son destin entre les mains, Lyon doit compter sur ses propres forces pour atteindre son ultime objectif.

Morton promet : « je vais tout donner pour le club et me battre jusqu’au bout »

Et l’un des atouts de l’équipe des Gones, Tyler Morton (23 ans), se tient prêt à tout donner pour finir la saison sur une série positive.

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« Avoir goûté à la Ligue des Champions à Liverpool est la meilleure chose qui me soit arrivé dans ma carrière. C’est le summum. Ce serait incroyable de revivre cela avec l’Olympique Lyonnais. Le club m’a donné cette opportunité, alors je vais tout donner pour le club et me battre jusqu’au bout », a-t-il déclaré sur BBC.

L’ancien milieu de Liverpool est épanoui à Lyon

Recruté à 10 millions d’euros chez les Reds, l’été dernier, le milieu de terrains britannique est le patron dans l’entrejeu des Gones, aux côtés du capitaine Corentin Tolisso. Il compte déjà 38 titularisations toutes compétitions confondues, depuis son arrivée dans la capitale des Gaules le 5 août 2025.

Paulo Fonseca lui a donné les clés du jeu et il enchaîne de bonnes performances, même si ses statistiques (2 buts et 3 passes décisives) sont encore maigres. D’ailleurs, Tyler Morton, visiblement épanouit sous le maillot lyonnais, n’a pas manqué l’occasion de remercier le technicien portugais pour sa confiance.

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« L’entraîneur m’a donné carte blanche pour jouer mon football et j’adore ça. […]. ll n’y a pas meilleur poste que celui de numéro six : être constamment sur le ballon, trouver des passes entre les lignes et utiliser mon intelligence pour dicter le jeu. Paulo Fonseca est un entraîneur incroyable. Il m’a tellement aidé. J’ai découvert des choses que je ne savais même pas que j’avais en tant que footballeur », a-t-il confié.