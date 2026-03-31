Mercato OM : Grosse surprise pour la succession de Longoria

À la recherche d’un nouveau président après le départ de Pablo Longoria, le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, pourrait avoir trouvé le candidat idéal. Explications.

OM : McCourt pressé de nommer le successeur de Longoria

Après s’être séparé de Pablo Longoria, le propriétaire de l’Olympique de Marseille travaille déjà sur la nomination d’un nouveau président à la tête du club olympien. Dans une interview accordée au JDD, Frank McCourt a notamment annoncé qu’il souhaite régler cette question avant la fin de la saison, histoire de permettre au futur homme fort de l’OM de préparer le prochain mercato d’été.

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« J’espère qu’on aura l’occasion d’annoncer le nouveau président avant la fin de la saison. Le processus est enclenché », a déclaré l’homme d’affaires américain, avant d’ajouter : « ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. » Et selon les informations de Daniel Riolo, un nom circule déjà dans les couloirs de la Commanderie pour la succession de Longoria.

Mohamed Bouhafsi, nouveau président de l’OM ?

Pour Frank McCourt, le futur président de l’Olympique de Marseille doit être une personne dotée d’une grande expérience et capable de gérer un club de cette envergure.

« La personne doit être un manager d’envergure et expérimenté. Avec les années qui passent, nous avons une compréhension de plus en plus fine de la façon dont un club comme Marseille doit être dirigé, avec un président fort qui représente le propriétaire. On est très clair sur nos besoins. C’est un poste évidemment fondamental. J’espère qu’on aura l’occasion d’annoncer le nouveau président avant la fin de la saison », a insisté le milliardaire de 72 ans.

Si le nom de Pauline Gamerre, directrice générale du Red Star, elle a été évoquée, cette piste a rapidement été démentie. Mais lundi soir, Daniel Riolo a lâché une bombe dans ce dossier. En effet, selon les informations du journaliste de RMC, son homologue Mohamed Bouhafsi serait l’actuel favori pour devenir le prochain président du club marseillais.

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« Le nom qui circule le plus, c’est celui de Mohamed Bouhafsi. Un profil que moi je trouve excellent pour ce poste. D’un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases. Il connait Frank McCourt, il connait Medhi Benatia qui va partir, il connait Habib Beye si celui-ci doit rester, les joueurs, les agents… Son carnet d’adresse dans le foot et ses réseaux sont très importants », a expliqué l’éditorialiste. Reste à voir si cette info sera confirmée par une nomination de Mohamed Bouhafsi à la tête de l’OM.

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