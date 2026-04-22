Mercato PSG : Accord imminent, une pépite file en Allemagne

La direction du PSG va sans doute perdre l’un de ses jeunes talents lors du mercato estival. Mathis Jangeal est proche de rebondir en Allemagne.

Mercato : Mathis Jangeal tourne le dos au PSG

L’exode de jeunes prodiges se poursuit au Paris Saint-Germain. Luis Enrique ne ferme pas la porte aux Titis parisiens, mais la concurrence interne laisse peu de place à l’apprentissage prolongé. Franchir le cap pour intégrer l’équipe première du PSG ressemble à un véritable parcours du combattant.

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Le jeune milieu offensif Mathis Jangeal a sans doute tiré ses propres conclusions. Le joueur de 17 ans a déjà fait deux apparitions au sein du groupe de Luis Enrique. Il n’a cependant jamais eu l’occasion de démonter l’étendue de son talent au haut niveau.

Le jeune Français sait qu’il lui sera très difficile d’inverser la tendance. Raison pour laquelle Mathis Jangeal refuse jusqu’ici de prolonger son contrat expirant en juin prochain. L’Equipe confirme ce mercredi que le jeune crack du PSG est proche de rebondir en Allemagne, où plusieurs clubs tentent de l’attirer.

Stuttgart prend les devants

L’Eintracht Francfort et Hambourg sont à l’affût. Mais c’est surtout Stuttgart qui semble tenir la corde pour Mathis Jangeal. Le club allemand aurait présenté un projet sportif séduisant au Titi parisien. Ce dernier est libre de négocier avec le club de son choix depuis janvier dernier.

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En choisissant l’exil, Mathis Jangeal suivra les traces de nombreux prédécesseurs partis chercher plus de temps de jeu ailleurs. Ce départ imminent montre aussi la difficulté de Paris à sécuriser ses pépites. Même si rien n’est encore signé dans ce dossier.