Mercato ASSE : KSV arrache une importante signature

L’ASSE se prépare au renouvellement d’un important partenariat, alors que son accord initial est encore valide jusqu’à 2027.

Mercato : L’ASSE et hummel vont prolonger leur partenariat

Liés depuis juillet 2022, l’ASSE et l’équipementier hummel ont encore un an de contrat, soit jusqu’au 30 juin 2027. Mais le club et la marque danoise se sont déjà mis d’accord pour remplier. Selon les informations d’Evect, ils vont prolonger leur partenariat de deux années supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2029.

C’est un choix fort de Kilmer Sports Ventures, car plusieurs équipementiers ont fait des offres aux dirigeants de l’AS Saint-Etienne, comme indiqué par le média spécialisé. Satisfait de son contrat avec le mythique club du championnat français, hummel souhaitait conclure un nouvel accord de 5 ans, comme lors de la première signature, à en croire la source.

Cependant, le président Ivan Gazidis a souhaité un bail de deux ans, afin de regarder les éventuelles opportunités ou de pouvoir renégocier à la hausse avec la marque aux deux chevrons, qui monte en puissance en France.

L’équipementier de Saint-Etienne bien implanté en National

Outre l’ASSE, hummel est également l’équipementier de l’USL Dunkerque en Ligue 2). Il habille aussi plusieurs clubs en National : Quevilly-Rouen Métropole, l’US Orléans, Valenciennes FC, FB Bourg-Péronnas, l’US Concarneau, le Racing CF ou encore les Girondins de Bordeaux.

Lire aussi sur l’ASSE :

‎ASSE-ESTAC Troyes : Décision majeure tombe avant le choc

À voir

Mercato OM : 11 buts et 3 passes, Benatia dégote un goleador

ASSE : La peur d’un énorme coup dur grandit à Sainté

Le partenaire de l’AS Saint-Etienne fait une percée en Ligue 1, car il a déjà signé avec Le Havre AC pour la saison prochaine. Si le club normand confirme son maintien et que les Verts retrouvent l’élite, cela fera deux équipes en première division pour l’équipementier danois.