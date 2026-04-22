Mercato OM : La piste improbable pour remplacer Beye

‎À l’OM, l’air est rarement calme et l’été ne fait jamais exception. Alors que Habib Beye pensait installer une forme de continuité sur le banc marseillais, les rumeurs repartent de plus belle autour de son avenir. Et un nom inattendu, celui de Walid Regragui, commence à s’imposer dans les discussions les plus sérieuses du mercato.

‎Mercato OM : Un banc marseillais encore loin de la stabilité

‎L’Olympique de Marseille vit avec une vérité presque devenue une tradition : le banc de touche y est un siège éjectable. Après les passages de Roberto De Zerbi puis l’arrivée de Habib Beye, le club phocéen espérait une respiration. Mais la réalité sportive et institutionnelle continue de brouiller les lignes.

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‎En interne, rien n’indique aujourd’hui une rupture actée, mais les signaux faibles s’accumulent. Les performances irrégulières et la pression permanente autour du projet sportif entretiennent un climat d’incertitude. Dans ce contexte, même un contrat qui court jusqu’en 2027 ne garantit plus grand-chose.

‎Regragui, l’option surprise pour l’après Beye ?

‎C’est dans ce climat que le nom de Walid Regragui a émergé, porté notamment par des observateurs comme Dominique Séverac. ‎« Je vois que Walid Regragui a été délogé du Maroc, il n’est toujours pas avec un club, moi à la place de Marseille, je me dis pourquoi pas Regragui », a lâché le journaliste du Parisien.

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‎Une idée qui n’a rien d’anecdotique. L’ancien sélectionneur du Maroc, fort de son parcours mondial, représente un profil plus structuré, réputé pour sa capacité à gérer les groupes sous pression. Exactement le type de compétence recherché dans un Vélodrome souvent incandescent.

‎Une piste cohérente dans un chaos organisé

‎Le débat dépasse la simple rumeur. Dans les couloirs du football français, Regragui est perçu comme un entraîneur capable de reconstruire une hiérarchie interne, là où Marseille a parfois souffert d’instabilité chronique. L’argument n’est pas romantique, il est pragmatique : remettre de l’ordre. ‎Le club phocéen ne cherche pas seulement un coach, mais une figure capable de durer plus qu’une saison émotionnelle.

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‎‎Si Regragui intrigue, c’est aussi parce qu’il coche une case rare : celle d’un entraîneur habitué aux environnements de forte pression. L’Olympique de Marseille, lui, vit en tension permanente entre ambition et résultats immédiats. ‎Dans ce jeu d’équilibre, Habib Beye reste encore en poste, mais l’air du temps marseillais a ceci de particulier : il change vite. Très vite. Et parfois sans prévenir.