Mercato OM : 11 buts et 3 passes, Benatia dégote un goleador  

La direction de l’OM fonce sur un prolifique attaquant au Sénégal pour le mercato estival. Des géants de Ligue 1 veulent lui jouer un sale tour.

Mercato : L’OM accélère pour Abdourahmane Mbodji

La chasse au talent est ouverte en Ligue 1. Pour renforcer son attaque cet été, l’OM lorgne désormais vers le Sénégal. Les dirigeants marseillais auraient coché le nom d’Abdourahmane Mbodji, jeune buteur de Génération Foot, pour compenser certains départs.

Abdourahmane Mbodji affole les compteurs. Le natif de Dakar survole son championnat grâce à une efficacité redoutable : 11 buts et 3 passes décisives en 22 matchs cette saison. Ce rendement fait de lui l’un des espoirs les plus convoités du continent. Rapide, instinctif, le joueur possède déjà une maturité devant le but qui attise les convoitises des recruteurs.

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Le chemin vers la signature du prodige s’annonce toutefois semé d’embûches pour Marseille. La concurrence est très forte. En Ligue 1, des clubs comme le Racing Club de Lens, Lyon, le Stade Rennais et Lille observent attentivement l’évolution du dossier. Selon les informations d’Africa Foot, l’Eintracht Francfort se positionne également pour attirer le Sénégalais en Allemagne.

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L’OM doit-il accélérer ? Pour devancer ses rivaux, une offre doit être envoyée rapidement. Mbodji est en pleine forme et pourra s’imposer au Vélodrome. On ignore pour le moment si l’état-major olympien saura convaincre le jeune attaquant de choisir le projet phocéen plutôt que celui de ses nombreux prétendants européens.