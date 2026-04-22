Mercato Stade Rennais : Un phénomène arrive pour 10 M€

Après avoir vendu Jérémy Jacquet pour 72 M€, la direction du Stade Rennais prépare un coup XXL à 10 M€ au Portugal. La porte est ouverte pour le transfert du jeune roc.

Mercato : le Stade Rennais mise 10 millions sur le successeur de Jacquet

10 millions d’euros : c’est le prix fixé pour un défenseur au Portugal. Le Stade Rennais a jeté son dévolu sur Ibrahima Ba, la jeune pépite sénégalaise de Famalicão, pour pallier le départ imminent de Jérémy Jacquet vers Liverpool. Le défenseur central de 20 ans impressionne au Portugal.

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Selon les révélations de Jeunes Footeux, les recruteurs rennais manifestent un intérêt concret pour l’ancien joueur de Valenciennes. Le club breton voit en lui le remplaçant idéal de Jérémy Jacquet. Ce dernier, international Espoirs français, rejoindra officiellement les Reds de Liverpool dès l’ouverture du mercato, laissant un vide dans l’effectif après une saison tronquée par une blessure à l’épaule.

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Famalicão a déjà ouvert la porte à un transfert. Le club portugais exige un joli chèque pour libérer son joueur. Montant : 10 millions d’euros. Le Sénégalais est sous contrat jusqu’en 2029. Cette somme reste largement à la portée du Stade Rennais, qui a récemment bouclé la vente de Jacquet pour un montant de 72 millions d’euros, bonus inclus. Ibrahima Ba est devenu une pièce maîtresse de son équipe depuis janvier dernier. Sur Transfertmarkt, il vaut 3 millions d’euros.