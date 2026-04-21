Mercato PSG : C’est confirmé, un crack file vers l’Allemagne  

Un club allemand veut jouer un sale tour au PSG lors du prochain mercato estival. Mathis Jangeal figure parmi les départs probables et suscite l’intérêt en Allemagne.

Mercato : Le PSG pourrait perdre Mathis Jangeal

Ce n’est pas facile de s’imposer en équipe première au PSG. Luis Enrique, technicien aux standards élevés, privilégie les joueurs déjà aguerris aux joutes du très haut niveau. Si l’entraîneur espagnol ne ferme pas la porte à la jeunesse, la concurrence interne, très rude, laisse peu de place à l’erreur ou à l’apprentissage prolongé. Dans ce contexte, rares sont les titis qui parviennent à durer au sein de l’équipe première.

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C’est le cas par exemple de Mathis Jangeal. Ce jeune crack a goûté au groupe professionnel cette saison. Le milieu offensif, dont le profil séduit plusieurs écuries européennes, pourrait choisir de signer son premier contrat professionnel pour garantir son temps de jeu. Mais il a décidé de partir pour ne pas cirer le banc.

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Selon les révélations du Parisien, le Hambourg SV lui fait des yeux doux depuis plusieurs mois. Le club allemand apprécie son profil et lui promet une progression en Bundesliga. Le Paris SG, de son côté, maintient le dialogue avec l’entourage du joueur pour arracher une prolongation de contrat. Mais tout indique que le joueur se dirige vers l’Allemagne.