Coup de tonnerre à l’OM : Le divorce avec Habib Beye annoncé

La défaite face à Lorient (2-0) a sérieusement fragilisé l’avenir d’Habib Beye à l’OM. Au point où son départ semble désormais inévitable, selon L’Equipe.

Mercato : C’est déjà terminé entre Habib Beye et l’OM

Le stage de cinq jours en Andalousie était censé insuffler une nouvelle dynamique à l’Olympique de Marseille. Mais la catastrophe a eu lieu ce samedi en Bretagne. Les hommes d’Habib Beye ont été battus (2-0) par Lorient. Ce revers a compromis les chances d’une qualification de l’OM en Ligue des champions.

Lire aussi : Mercato OM : La piste improbable pour remplacer Beye

Les Phocéens n’étant plus qu’à une honteuse sixième place du Classement. Dans de telle situation, Habib Beye n’est pas épargné. L’entraîneur de l’OM semble avoir perdu l’ascendant sur un vestiaire totalement désorienté. L’intervention musclée de Medhi Benatia illustre ce désaveu flagrant. Une rupture semble se dessiner entre la direction sportive et le banc de touche marseillais.

Lire la suite sur l’OM :

Coup de théâtre à Marseille : Le successeur d’Habib Beye trouvé ?

À voir

Mercato ASSE : KSV arrache une importante signature

Cauchemar annoncé pour Beye et Marseille

Selon L’Équipe, le divorce est même acté. Peu importe l’issue de la saison, Habib Beye ne restera pas sur le banc de l’OM. Son discours mobilisateur avant le choc de dimanche contre Nice résonne déjà comme un triste chant du cygne. Ce nouvel échec impose un éternel recommencement à Marseille. La direction phocéenne devra trouver un troisième entraîneur en six mois.