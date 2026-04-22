Mercato PSG : Un défenseur proche de signer, c’est 22 M€

Le PSG dégote un défenseur pour le prochain mercato estival. Les Catalans ont fixé le tarif pour leur pépite.

Mercato : Le PSG fonce sur Ladislav Krejčí

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos a jeté son dévolu sur un défenseur tchèque pour renforcer l’équipe de Luis Enrique lors du prochain mercato estival. Le club de la capitale a les yeux rivés sur un crack de Gérone, Ladislav Krejčí. Cette piste est aussi sérieuse qu’inattendue.

Le destin de Ladislav Krejčí semble lié aux mésaventures de Wolverhampton. Prêté cette saison au club anglais, le défenseur central devait y rester, mais la chute des Wolves en Championship change la donne. L’option d’achat ne sera pas levée suite à cette relégation, le joueur s’apprête à retourner en Catalogne.

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Luis Campos et le Paris SG se positionnent donc pour l’accueillir. Malgré la situation de son club, Ladislav Krejčí a montré qu’il a la force dans les jambes. Il a déjà disputé 28 matchs cette saison, a inscrit 2 buts et servi une offrande. Luis Enrique valide ce profil. L’entraîneur espagnol voit en Krejčí un élément capable de s’intégrer immédiatement à sa philosophie de jeu. À 27 ans, l’international tchèque possède la maturité requise pour le haut niveau européen.

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Le montant de l’opération est déjà évoqué. Selon les indiscrétions du compte PSGInside-Actus, Gérone estimerait son défenseur à environ 22 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en 2029, le natif de Rosice pourra combler les lacunes défensives observées cette saison. Paris cherche des guerriers. Krejčí a les atouts. Passer de Gérone ou Wolverhampton au Parc des Princes constituerait un saut de géant pour le Tchèque.