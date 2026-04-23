Mercato : Décision prise, le Stade Rennais prépare deux ventes XXL   

Le Stade Rennais va perdre deux cracks lors du prochain mercato estival. Des clubs sont chauds pour les accueillir.

Mercato Stade Rennais : Jordan James et Al-Tamari sur le départ

Le Stade Rennais est en danger pour deux de ses joueurs. Jordan James ne reviendra pas à Rennes. Brillant durant son prêt à Leicester, le milieu gallois de 21 ans a conquis la Championship. Élu meilleur espoir de la saison, il a prouvé sa valeur en Angleterre. La relégation de Leicester a annulé son option d’achat automatique. Le joueur est donc attendu au SRFC.

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Mais selon Ouest-France, la Ligue 1 ne l’attire plus. Ce désintérêt complique la tâche du coach Franck Haise. Le technicien breton misait sur son dynamisme pour insuffler une nouvelle énergie au milieu de terrain rennais. Plusieurs écuries anglaises, en Premier League comme en Championship, se bousculent déjà pour le récupérer. Le divorce semble consommé entre le joueur et Rennes.

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Parallèlement, le dossier Mousa Al-Tamari s’accélère. À 28 ans, l’international jordanien veut quitter Rennes. L’Arabie Saoudite lui fait les yeux doux. D’après Média Foot, les approches concrètes ont déjà commencé auprès de son entourage. Le Stade Rennais ne retiendra pas son ailier à tout prix. Si une offre dépasse les 10 millions d’euros, la porte s’ouvrira. Ce départ permettrait de renflouer les caisses pour recruter d’autres pépites.

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