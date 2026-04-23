Mercato Stade Rennais : Un départ à 20 M€ se précise

Djaoui Cissé fait le forcing pour quitter le Stade Rennais lors du prochain mercato estival. Un cador allemand a déjà dégainé une offre.

Mercato : Le Bayer Leverkusen passe à l’attaque pour Djaoui Cissé

20 millions d’euros : le montant de l’offre est tombé sur le bureau des dirigeants rennais. Djaoui Cissé affole le marché européen. Si le Stade Rennais possède un joyau, son entourage, lui, voit déjà l’avenir ailleurs.

Le Bayer Leverkusen a dégainé le premier. Selon Africa Foot, le club allemand a formulé une proposition concrète de 20 M€ pour s’attacher les services du milieu de terrain. Cette formation de Bundesliga attend le feu vert des dirigeants rennais pour boucler le deal. Djaoui Cissé est chaud pour prendre la direction de l’Allemagne.

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Pourquoi partir maintenant ? La situation sportive du joueur explique cette impatience. Sous les ordres de Franck Haise, l’international espoirs cire le banc. Cissé n’a connu aucune titularisation lors des huit derniers matchs. Pire, il est resté sur le banc lors de trois des quatre dernières sorties de son équipe. Un transfert définitif est donc la solution privilégiée par l’entourage du jeune crack.

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Rennes pourrait toutefois faire monter le tarif. Si Leverkusen fonce, l’Angleterre ne lâche pas le morceau. Arsenal, déjà intéressé par le profil du milieu, veut aussi passer à l’attaque. West Ham et Leeds s’apprêteraient également à transmettre des offres, tandis qu’Aston Villa et Newcastle ont aussi braqué leurs yeux sur cette pépite du Stade Rennais.