Urgent ! Le PSG annonce les nouvelles fraîches de Vitinha

Sorti sur blessure dimanche dernier face à l’OL, Vitinha va manquer le déplacement du PSG à Angers ce samedi pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Luis Enrique a confirmé la mauvaise nouvelle.

PSG : Inquiétude pour Vitinha avant le choc contre le Bayern

À quatre jours de la demi-finale aller de l’UEFA Champions, Vitinha est forfait ce samedi pour le déplacement du Paris Saint-Germain à Angers en Ligue 1. À la veille du match de la 31e journée du championnat sur la pelouse d’Angers SCO, le Paris Saint-Germain a publié son traditionnel point médical. Comme attendu depuis sa sortie contre l’Olympique Lyonnais le dimanche passé, le milieu de terrain portugais est touché au talon droit et séjourne en ce moment à l’infirmerie.

Lisez aussi : PSG : Les Socios du Real posent un acte fort pour Vitinha !

À voir

PSG : Les Socios du Real posent un acte fort pour Vitinha !

D’après le communiqué du club, « l’inflammation évolue favorablement. Il poursuit un travail individuel. » Une évolution positive qui laisse espérer un retour rapide, même s’il ne sera pas dans le groupe de Luis Enrique contre le SCO. Cependant, le joueur de 26 ans pourrait finalement être remis à temps pour affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions.

Interrogé vendredi en conférence de presse sur la présence ou non de Vitinha mardi contre le Bayern Munich, le coach parisien n’a pas répondu. « Rien n’a changé » depuis trois jours, a-t-il seulement déclaré.

« Tous les joueurs qu’on a au milieu, on peut faire la combinaison qu’on veut et ce sera magnifique. Ils ont joué ensemble beaucoup de fois, Zaïre-Emery peut jouer latéral. En tant qu’entraîneur, c’est un vrai plaisir d’avoir Fabian Ruiz de retour. Tous les joueurs du milieu ont la qualité de jouer dans notre équipe. Des retours de blessure, ce sont de bonnes nouvelles », a expliqué le technicien espagnol.

À voir

Alerte OM : Ça sent la fin, un ultimatum fixé à Habib Beye !

Lisez aussi : ‎PSG : la bonne nouvelle derrière la blessure de Vitinha

En revanche, pas de changement pour Quentin Ndjantou. Le jeune ailier continue son protocole de soins et reste indisponible. « Quentin Ndjantou continue son protocole de soins », écrit le Paris SG.

Bonne nouvelle pour Nuno Mendes

La bonne nouvelle du jour vient de l’absence de Nuno Mendes dans ce point médical, ce qui signifie que le latéral gauche est apte et disponible pour le match de demain contre les hommes d’Alexandre Dujeux. Le défenseur de 23 ans ne sera pas forcément titulaire après ses soucis musculaires, mais il est rétabli et à la disposition de son entraîneur.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Le Real Madrid lance la traque à Vitinha

PSG-Bayern : C’est déjà quasi mort pour Vitinha ?

À voir

Mercato ASSE : Quel est le profil du futur coach en Ligue 1

Autre bonne nouvelle, il n’y a aucun nouveau blessé après le match contre le FC Nantes alors que Luis Enrique évoquait avant la partie de petits pépins logiques à ce moment déjà très avancé de la saison.