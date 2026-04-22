Mercato Stade Rennais : Un milieu de terrain proche de signer  

Le Stade Rennais fonce sur un international camerounais en vue du prochain mercato estival. Le jeune crack sera libre sur le marché.

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Le Stade Rennais active ses réseaux. Les dirigeants bretons ciblent un international camerounais pour renforcer leur effectif l’été prochain, sans débourser la moindre indemnité de transfert. Selon les informations d’Africa Foot, les recruteurs auraient jeté leur dévolu sur Arthur Avom. Le milieu de terrain du FC Lorient est en pleine forme.

Cette saison, le Lion Indomptable a déjà disputé 29 matchs sous le maillot des Merlus. Ses statistiques : un but et une passe décisive. Sur le terrain, ses solides performances font de lui un profil très recherché.

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Le contrat du joueur expire en juin prochain. Il n’a pas encore donné son feu vert pour parapher un nouveau contrat. Cette fin de bail imminente permet à Rennes d’envisager une signature libre. Avom, de son côté, aspire à un nouveau défi sportif. Les discussions pourraient donc s’accélérer dans les semaines à venir.

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Toutefois, la route vers la signature est semée d’embûches. Rennes doit faire face à une rude concurrence. Le RC Strasbourg observe le dossier de près. Fulham et Galatasaray ont déjà manifesté leur intérêt. Si les Rouge et Noir parviennent à convaincre le milieu lorientais malgré les sirènes européennes, ils réaliseraient l’une des meilleures opérations du mercato estival.