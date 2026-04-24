Mercato : L’AS Monaco réalise un coup exceptionnel au PSG

Toujours très actif sur le marché des jeunes talents prometteurs, l’AS Monaco serait sur le point d’arracher un milieu de terrain des mains du PSG. Explications.

Mercato : L’AS Monaco sur les traces du futur Vitinha

Après l’attaquant Romaric Etonde (20 ans) en 2023, l’AS Monaco pourrait piocher une nouvelle fois dans le centre de formation du PSG. D’après le journal L’Équipe, plus de la moitié de l’effectif U19 du PSG ne sera pas conservée. Parmi les partants figure le jeune Aymen Assab. Courtisé par de nombreux clubs européens, le joueur de 17 ans va s’engager en faveur de l’AS Monaco.

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Une information confirmée par le site Africa Foot. Le club de la Principauté a su convaincre Aymen Assab de signer sur le Rocher.

« Le club princier prévoit une intégration progressive du joueur au groupe professionnel dès la préparation estivale, avec une montée en puissance progressive, », écrit le média sportif. Toujours selon la même source, l’ASM aurait trouvé un accord définitif avec le natif de Clichy, désireux d’avoir du temps de jeu dans l’élite.

« Le manque de garanties sportives et la forte concurrence au milieu de terrain ont pesé dans sa réflexion », souligne la même source. Sébastien Pocognoli, l’entraîneur monégasque, lui aurait présenté un projet sportif clair avec une intégration progressive au groupe professionnel dès la saison prochaine avec de meilleurs avantages financiers qu’à Paris.

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Sauf revirement de dernière minute, Aymen Assab devrait donc quitter le PSG dans les semaines à venir pour rejoindre l’AS Monaco. Un gros coup dur pour la formation parisienne, puisqu’Assab était déjà perçu par les fans comme le futur Vitinha des Rouge et Bleu.

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Une source proche du dossier rapporte que les négociations avec le Paris Saint-Germain ne sont pas terminées, mais l’ASM espère se montrer convaincante pour parvenir à faire signer le jeune homme. Les noms n’ont pas filtré, mais la direction de l’ASM pourrait également décider d’avancer rapidement sur d’autres profils de joueurs parisiens nés en 2008 et en fin de contrat aspirant cet été.