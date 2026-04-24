OM-Nice : Habib Beye tente un pari fou, des Minots alignés ?

L’OM tentera de renouer avec le succès ce dimanche contre l’OGC Nice. Habib Beye a même prévu quelques changements pour ce choc, avec trois joueurs issus du centre de formation.

OM : Habib Beye prêt à privilégier les jeunes face à Nice

La défaite face à Lorient (2-0) a laissé des traces. L’Olympique de Marseille doit vite sortir de cette spirale négative. L’équipe de Habib Beye se prépare pour un derby très attendu. Les Olympiens reçoivent l’OGC Nice ce dimanche (20h45) pour la 31e journée de Ligue 1.

Ce duel OM-Nice représente bien plus qu’un simple match. Les Olympiens ont l’obligation de l’emporter pour espérer se qualifier en Ligue des champions. Habib Beye envisage même la manière forte pour ce duel. Le coach phocéen avait expliqué en conférence de presse qu’il est prêt à privilégier des jeunes « qui ont faim » aux cadres du vestiaire.

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Habib Beye ne se contente pas de simples avertissements. Il avait déjà intégré plusieurs espoirs au groupe professionnel pour le stage à Marbella. Le jeune Ugo Lamare El Kadmiri est apparu à Lorient. Hilan Hamzaoui Slimani et Nouhoum Kamissoko ont aussi la confiance du coach sénégalais. Ses trois Minots sont susceptibles d’avoir plus de temps de jeu face aux Aiglons.

Une urgence médicale à l’Olympique de Marseille

Cette possible configuration est renforcée par l’infirmerie de l’OM. Le forfait d’Igor Paixao et l’incertitude entourant Amine Gouiri fragilisent l’animation offensive. Introduire du sang neuf serait ainsi une solution pour piquer l’orgueil des titulaires habituels.

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Dimanche soir, le Vélodrome découvrira si cette audace de Habib Beye sera appliquée. Sa composition d’équipe sera scrutée de très près. Pour le moment, une seule chose est certaine : seuls ceux qui sont prêts à tout donner fouleront la pelouse en vue sauver la saison.