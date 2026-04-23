Malaise à l’OM : Medhi Benatia contesté dans le vestiaire

Le récent coup de gueule de Medhi Benatia n’a pas vraiment été apprécié dans le vestiaire de l’OM. Au point où le défenseur Facundo Medina a réagi à cette affaire.

OM : Medhi Benatia craque, la réaction de Facundo Medina

La défaite à Lorient (2-0) a ravivé des tensions à l’Olympique de Marseille. Déçu de la prestation de l’équipe, Medhi Benatia a frappé un grand coup sur la table. Le directeur sportif de l’OM a fustigé le manque d’implication de son effectif.

Cette sortie musclée s’est accompagnée d’une mise au vert punitive à la Commanderie. Elle vise sans doute à réveiller les consciences dans ce sprint final. L’OM devra impérativement remporter ses quatre derniers matchs pour espérer se qualifier en Ligue des champions. La pression est donc intense sur les Olympiens.

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Et au cœur de ce tumulte, Facundo Medina a brisé le silence. Le défenseur argentin a dénoncé le discours sévère de Medhi Benatia. « Le coup de gueule de Benatia et la punition ont peut-être dérangé », a-t-il reconnu sur RMC Sport.

Une punition méritée, le sacrifie exigé à Marseille

Facundo Medina comprend néanmoins la sortie du directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Lui aussi n’a pas apprécié l’attitude de ses coéquipiers sur le terrain. Il a qualifié la prestation à Lorient de désastreuse. « On a fait les cons, on a été nazes ».

L’ancien Lensois estime la sanction méritée au regard de l’investissement produit. « On doit l’accepter. Ce sont les sacrifices du football de haut niveau ». Et si certains accusent le coup moralement, Facundo Medina prône une union sacrée pour sortir de cette mauvaise passe.

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Il explique que porter la tunique de l’OM exige un don de soi total. « Sacrifice, respect et humilité sont des valeurs non négociables. Je pense aux supporters qui mettent leur vie et leur passion autour du club ». Mason Greenwood et ses coéquipiers devront afficher un meilleur visage ce dimanche face à l’OGC Nice