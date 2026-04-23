PSG : Le message sublime de Luis Enrique à l’ASSE

Luis Enrique et le PSG ont envoyé bien plus qu’un simple signal sportif après leur succès maîtrisé face au FC Nantes (3-0). Le technicien espagnol a glissé un hommage appuyé à l’ASSE, club mythique qu’il rêve de revoir en Ligue 1.

‎PSG : Un succès face au FC Nantes pour consolider le leadership

‎Paris avait besoin d’une réponse, et elle a été cinglante. Dans une soirée dominée de bout en bout, le PSG a repris la main en tête de la Ligue 1 en s’imposant 3-0 face au FC Nantes, avec une prestation pleine de maîtrise, portée par un Khvicha Kvaratskhelia incandescent, auteur d’un doublé. ‎Au coup de sifflet final, Luis Enrique n’a pas masqué sa satisfaction.

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« Presque parfaite. C’était important dans ces derniers matchs de gagner. On a mérité la victoire, on a pu voir différents joueurs qui ne jouent pas profiter de leurs minutes de jeu. On a fait un très bon match », s’est-il réjoui. Une déclaration qui traduit autant le soulagement que l’ambition d’un groupe lancé vers le sprint final.

‎Le clin d’œil fort de Luis Enrique à l’ASSE

‎Mais la phrase qui a marqué la soirée n’a pas concerné Paris. Interrogé sur la situation du FC Nantes, proche de la relégation, l’entraîneur parisien a livré une lecture presque romantique du football français : « Il y a toujours des clubs historiques en difficulté. C’est l’histoire du foot qui veut cela. Il y a des équipes de L2 comme Saint-Étienne que j’aimerais voir en Ligue 1. C’est la même chose pour Bordeaux. C’est dommage pour ces équipes », a-t-il réagi.

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‎Ce message sublime à l’AS Saint-Etienne sonne comme une reconnaissance du poids historique des Verts. Dans un football moderne souvent dicté par les bilans financiers, Luis Enrique rappelle qu’un championnat vit aussi par ses institutions, ses stades mythiques et ses grandes rivalités.

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‎Le titre, encore loin d’être scellé

‎Malgré l’avance comptable, le coach refuse toute euphorie. « Cette victoire est importante pour nous mais quand tu vois le championnat que fait Lens et la dynamique dans laquelle ils sont en Coupe de France… C’est important de montrer qu’on veut gagner de nouveau mais ce sera serré car il reste encore des matchs, notamment contre Lens à l’extérieur. On sait que ce sera difficile », a-t-il ajouté.