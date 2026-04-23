PSG Mercato : Luis Enrique frappe un coup de génie au milieu

Fan absolu de la polyvalence, Luis Enrique est en train de réaliser un coup de génie dans l’entrejeu du PSG. Le technicien espagnol ne laisse pas son vestiaire indifférent.

PSG Mercato : Marquinhos valide une idée géniale de Luis Enrique

Après une période plus compliquée et alors même que son avenir au PSG s’écrivait en pointillés, Lucas Beraldo a su revenir au premier plan au moment idéal, alors que la saison entre dans une phase décisive. Le défenseur central de 22 ans a toutefois changé de registre. Utilisé désormais au milieu de terrain, l’international brésilien joue en tant que numéro 6 devant la défense. Et visiblement, l’idée de Luis Enrique semble bien fonctionner.

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Alors que le club prévoyait le recrutement d’un nouveau joueur à ce poste lors du prochain mercato estival, Beraldo prouve qu’il peut être une alternative viable derrière Vitinha, puisqu’il s’adapte parfaitement à son nouveau rôle, comme en témoigne son solide match face au FC Nantes (3-0), lors de la 26e journée en retard de Ligue 1. Lui-même repositionné en milieu défensif par Thomas Tuchel il y a quelques années, Marquinhos a validé le choix de son entraîneur avec son compatriote.

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« Il est parfait. Tout comme moi, quand j’étais avec Tuchel, ça a été un nouveau poste, un nouveau rôle, et lui, il s’est adapté très rapidement. Je pense que le coach a vu quelque chose en lui. Et moi, j’ai parlé beaucoup avec lui quand le coach l’a changé dans cette position, pour qu’il soit avec une mentalité ouverte pour apprendre des choses comme je l’ai fait à l’époque », a déclaré Marquinhos sur Ligue 1+. D’ailleurs, Lucas Beraldo pourrait être mis au-devant de la scène internationale dans ce rôle dans les jours à venir.

Lucas Beraldo titularisé au milieu de terrain face au Bayern ?

Alors que Vitinha est très incertain pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le 28 avril au Parc des Princes, Lucas Beraldo pourrait s’illustrer dans le rôle de sentinelle. De retour à la compétition après trois mois à l’infirmerie, Fabian Ruiz n’a pas encore retrouvé toutes ses sensations pour débuter face aux hommes de Vincent Kompany.

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En cas de forfait confirmé de Vitinha, Enrique pourrait donc lancer Beraldo au milieu de terrain en Champions League. Ce qui serait assurément une grosse surprise dans la compo du Paris SG face au Bayern Munich.