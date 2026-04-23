‎Mercato ASSE : KSV prépare un énorme deal en attaque

Le mercato de l’ASSE s’accélère déjà en coulisses avec une piste offensive qui surprend tout le monde. Lassine Sinayoko, longtemps courtisé par le RC Lens, serait désormais dans le viseur prioritaire des Verts.

‎Mercato ASSE : Saint-Etienne prêt à tenter le coup Sinayoko ?

‎Lassine Sinayoko n’est pas un nom nouveau dans les bureaux de Ligue 1. L’attaquant de l’AJ Auxerre, respecté pour sa loyauté et sa progression, avait déjà tapé dans l’œil du RC Lens, où Jean-Louis Leca poussait fortement pour son arrivée. Mais fidèle à son club formateur, le Malien avait préféré prolonger l’aventure dans l’Yonne.

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‎Aujourd’hui, le contexte change. Auxerre compte sur lui pour sécuriser son maintien, mais l’été s’annonce mouvementé. Son profil puissant, mobile et capable de faire basculer un match attire plusieurs directions sportives, dont celle de l’AS Saint-Etienne.

‎L’ASSE et KSV à l’affût d’un coup structurant

‎Selon But Football Club, l’AS Saint-Étienne ferait désormais de Sinayoko une priorité en cas de montée en Ligue 1. Un signal fort envoyé par Kilmer Sport Ventures et Ivan Gazidis, qui veulent renforcer immédiatement le secteur offensif.

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‎Derrière ce dossier, il y a une logique claire : éviter les erreurs du passé en misant sur des joueurs déjà aguerris au haut niveau. Philippe Montanier, lui, verrait en lui un profil capable de peser physiquement dans les défenses de Ligue 1, un manque souvent reproché aux Verts.

‎Un mercato sous tension entre Auxerre, Lens et Saint-Étienne

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‎Auxerre garde la main pour l’instant, mais sait que l’été sera agité. La valeur de Sinayoko pourrait grimper si ses performances se maintiennent, surtout dans un marché où les attaquants fiables sont rares. ‎L’ASSE, elle, avance prudemment mais avec ambition. Reste une inconnue majeure : la concurrence du RC Lens, toujours attentif au dossier. Une bataille à trois qui pourrait animer le mercato estival.