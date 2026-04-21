OM : Grosse inquiétude dans le vestiaire avant l’OGC Nice !

L’OM devra impérativement battre l’OGC Nice ce dimanche pour se relancer dans la course à la Ligue des champions. Mais une grosse inquiétude secoue le groupe d’Habib Beye.

OM : Une mise au vert qui ne fait pas l’unanimité

Le climat s’alourdit à l’Olympique de Marseille en cette fin de saison. La défaite face à Lorient (2-0) a sérieusement compromis ses chances de qualification direction en Ligue des champions. C’est dans ce contexte tendu que Medhi Benatia a choisi la manière forte.

Lire aussi : OM : Habib Beye prêt à surprendre Nice avec un choix fort

En plus de fustiger le comportement des joueurs, le directeur sportif de l’OM a annoncé une intensification du rythme du travail. Au programme : des séances d’entraînement doublées et mise au vert prolongée à La Commanderie avant la réception de l’OGC Nice. Ces décisions fortes provoquent néanmoins quelques remous dans le vestiaire.

Des joueurs affectés mentalement

La Provence rapporte que cet isolement forcé est perçu par certains comme une source de stress supplémentaire. Les témoignages décrivent des joueurs pétris de talent, mais dont le ressort est cassé. « Ils ont lâché (…) Ils sont tous affectés mentalement et n’y arrivent plus », murmure-t-on. Cette lassitude psychologique intervient après les traumatismes de la Ligue des Champions et de la Coupe de France.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Le verdict tombe pour Facundo Medina !

À voir

Mercato : le Stade Rennais dégote un roc portugais

OM : C’est fini pour Balerdi, son prochain club se précise !

L’OM ressemble donc à un navire en perdition, où les ordres de la hiérarchie ne trouvent plus d’écho sur le pont. L’implication physique est réclamée. Mais l’âme de cette équipe semble avoir déserté le terrain. Habib Beye devra trouver la solution pour relancer la machine et éviter un naufrage collectif au terme de l’exercice.