‎OM-OGC Nice : Une décision capitale tombe avant le derby

Le derby du Sud entre l’OM et l’OGC Nice s’annonce électrique avant même le coup d’envoi, avec une désignation arbitrale qui fait grincer des dents des deux côtés. La nomination de Willy Delajod ravive des souvenirs encore vifs à Marseille et installe une tension supplémentaire au Vélodrome.

‎OM-OGC Nice : Delajod au sifflet du derby du Sud

‎La Fédération a tranché : Willy Delajod dirigera ce choc entre l’OM et l’OGC Nice, dimanche soir. Une annonce qui n’a rien d’anodin dans un contexte déjà inflammable autour de l’Olympique de Marseille. ‎Le jeune arbitre de 33 ans n’entretient pas une relation apaisée avec le club phocéen. Sa dernière apparition dans un match marseillais reste associée à une lourde défaite face au PSG (5-0), avec des décisions contestées qui continuent d’alimenter les débats.

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‎‎À Marseille, chaque détail est scruté, et cette nomination agit comme un révélateur de crispations plus profondes. L’OM n’a pas oublié certains épisodes où l’arbitrage a cristallisé frustrations et incompréhensions. ‎Dans un Vélodrome qui promet d’être incandescent face à l’OGC Nice, la gestion du match par Delajod sera presque aussi observée que le jeu lui-même.

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‎‎Un chiffre suffit à comprendre la sensibilité du moment : Delajod a déjà été au cœur de plusieurs matchs sous forte contestation médiatique, ce qui accentue naturellement la vigilance autour de ses décisions. ‎‎Dans ce type d’affiche, l’arbitre devient un acteur malgré lui. Et à Marseille, plus qu’ailleurs, la psychologie collective compte autant que le plan de jeu.