‎Mercato ASSE : KSV prépare un double coup de folie à 13M€

‎L’ASSE n’a pas encore validé sa montée en Ligue 1 que KSV et Ivan Gazidis travailleraient déjà sur deux recrutements prioritaires pour renforcer l’effectif stéphanois. Un ailier explosif d’Auxerre et un gardien expérimenté en prêt à Angers, pour une enveloppe totale estimée à 13 millions d’euros.

‎Mercato ASSE : Sinayoko, l’arme offensive dont rêvent les Verts

‎Il y a une logique implacable dans ce dossier. L’ASSE a souffert cette saison d’un manque de solutions offensives alternatives. La dépendance à Zuriko Davitashvili, absent sur blessure pour les matchs décisifs, a mis en lumière une fragilité structurelle dans le secteur offensif. Pour y remédier, le staff stéphanois aurait identifié Lassine Sinayoko comme la réponse idéale.

Lire aussi : Mercato ASSE : Signature imminente d’un prodige à Sainté

À voir

Mercato PSG : Urgent ! Vitinha vendu pour 130 M€ ?

‎L’attaquant malien, qui réalise une saison de haute tenue sous les couleurs de l’AJ Auxerre, affiche un profil qui correspond parfaitement aux besoins tactiques de Philippe Montanier : vitesse, percussion, capacité à se projeter vers le but. L’Icaunais réclamerait environ 8 millions d’euros pour libérer son joueur, une somme raisonnable pour un élément en pleine ascension qui pourrait rapidement faire la différence au niveau supérieur.

‎Koffi, le rempart expérimenté pour sécuriser les cages

‎Le second dossier cible un poste tout aussi stratégique : le but. Et pour cause, Gautier Larsonneur a alterné le bon et le moins bon cette saison, laissant une vraie interrogation sur sa capacité à tenir le rang en Ligue 1. La réponse de Gazidis se nomme Hervé Koffi. ‎L’international burkinabé, encore lié au RC Lens, brille lors de son prêt à Angers SCO.

Lire aussi : ASSE : Mercato raté, Larqué fait une proposition tranchante

Sa régularité a retenu l’attention de plusieurs clubs. Valorisé à au moins 5 millions d’euros par les Sang et Or, Koffi apporterait ce que l’ASSE recherche depuis longtemps entre ses perches : de l’expérience, de la sérénité et une vraie maîtrise des situations sous pression. En Ligue 1, ces qualités ne sont pas négociables. En tout, KSV devra dépenser 13 millions d’euros selon But.

Planifier avant d’avoir gagné, pari risqué ou coup de maître ?

‎C’est là que le dossier devient vraiment intéressant. Préparer un mercato à 13 millions d’euros avant même d’avoir validé la montée directe, c’est s’exposer à un double risque : celui de brûler les étapes si le terrain ne suit pas, et celui de se retrouver avec des engagements financiers sur une plateforme Ligue 2 en cas d’échec.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : Montée en L1, l’annonce fracassante de Larsonneur

À voir

‎Mercato : Bataille en vue entre l’OM et l’OL pour ce buteur ?

ASSE : Trophées UNFP, deux joueurs de Saint-Etienne nommés

‎Mais c’est aussi envoyer un signal fort, aux joueurs ciblés, aux supporters, et à Pierre Ménès qui doutait publiquement du niveau de l’effectif. KSV a retenu la leçon de ses erreurs de l’été dernier. Recruter tôt, recruter bien, recruter pour le niveau supérieur : c’est exactement ce que Sinayoko et Koffi représentent. À condition, bien sûr, que Rodez ne vienne pas contrarier les plans ce week-end.