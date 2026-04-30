ASSE : Larsonneur contesté, Montanier vole à son secours

Ce n’est pas le moment de se désunir à l’ASSE, mais plutôt de se resserrer les coudes. C’est le message fort envoyé par Philippe Montanier, en défendant Gautier Larsonneur, pointé du doigt pour la défaite face à Troyes.

ASSE : Gautier Larsonneur défendu par son entraîneur

Auteur d’une grossière erreur sur le deuxième but de l’ESTAC contre l’ASSE, Gautier Larsonneur est au centre des critiques, sur le match perdu (3-0) à Geoffroy-Guichard. Il est même accusé ouvertement d’être le responsable de la débâche, pourtant collective. Des supporters contestent désormais son statut de gardien numéro 1, et même celui de capitaine.

Le portier sait qu’il a été décevant lors du match de la 32e journée, mais reste positif pour les deux prochains matchs, tout aussi décisifs pour la montée en Ligue 1. Présent en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi, le dernier rempart de l’AS Saint-Etienne a été défendu par son entraîneur. « Gautier Larsonneur ? Je pense qu’il a été très performant », a-t-il répondu sans hésiter.

Montanier explique la boulette du portier de Saint-Etienne

L’indéfectible soutien ou la confiance révélée de Philippe Montanier au portier de 29 ans est un peu surprenant, au regard de ses dernières performances. Cependant, le technicien de 61 ans, lui même ancien gardien de but, a une explication sur la boulette de son protégé.

À voir

Urgent ! Joël Ordonez arrive au PSG cet été, un indice tombe

« C’est un but bizarre, moi, je suis gardien, donc je vois tout de suite qu’il est mal orienté. Mal orienté parce que c’est comme ça, comme ça a été une situation inhabituelle de perdre le ballon au moment où il est très haut. Donc j’ai vu quand il a ses appuis sur la droite, ça va être compliqué de revenir sur la gauche. Ce sont des caractéristiques que moi, je comprends bien parce que je les ai vécues », a-t-il soutenu.

Philippe Montanier est conscient des points que Gautier Larsonneur a fait perdre à son équipe, mais il ne l’accable pas du tout ! Bien au contraire, il vole à son secours. « C’était dommageable ! C’est comme ça. Malheureusement pour lui, il fera comme moi, il prendra encore des buts. S’il peut en prendre moins que l’adversaire, c’est top », a-t-il déclaré.

Larsonneur, un capitaine exemplaire !

Le coach de l’ASSE a défendu également le statut de capitaine Larsonneur. « Son rôle de capitaine est important, il a vraiment ce charisme. C’est pour ça qu’à Grenoble, même s’il ne commençait pas, j’ai voulu à tout prix qu’il soit sur le banc parce que son rôle est important. C’est un vrai capitaine qui catalyse, qui est fédérateur, qui prend la parole quand il faut. C’est un relais sur le terrain qui est indispensable pour un entraîneur », a-t-il justifié.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Larsonneur ou Maubleu, le choix de Montanier dévoilé

ASSE : La situation s’empire pour Saint-Etienne avant Rodez

À voir

Mercato : Habib Beye informé d’un transfert imminent à l’OM

Il n’y a plus de doute sur le choix du portier qui sera aligné à Rodez, samedi (20h). Sauf blessure, Gautier Larsonneur gardera sa place.