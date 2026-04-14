Vente OM : Stéphane Richard fait exploser une fake news

Après une brève période d’accalmie, la vente OM revient en force. Certains imaginent déjà un scénario avec l’arrivée imminente de Rodolphe Saadé dans le capital du club. Mais le nouveau président Stéphane Richard a vite levé le voile sur cette affaire.

Vente OM : Stéphane Richard sort enfin du silence

Il faut dire que depuis la récente nomination de Stéphane Richard, les hypothèses autour de la vente OM se multiplient. Certaines font état d’une montée en puissance de CMA CGM à Marseille. L’entreprise dirigée par Rodolphe Saadé est déjà le sponsor principal du club phocéen.

Elle pourrait même prochainement remplacer Orange concernant le naming du Vélodrome, dont le contrat expire en juin prochain. La compagnie maritime est sans doute le grand favori pour reprendre ce deal. Cela est perçu comme une seconde étape avant d’intégrer le capital du club.

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La nomination de Stéphane Richard s’inscrirait ainsi dans ce sens. L’ancien PSG d’Orange aurait été choisi pour apaiser le climat autour du club, mais aussi pour préparer le terrain pour une cession partielle de l’OM. Surtout qu’il entretient une belle relation avec Rodolphe Saadé. Ce denier est cité comme un potentiel actionnaire ou acquéreur de l’OM.

Aucune discussion avec Rodolphe Saadé

Ces différents arguments pourraient faciliter une cession de l’Olympique de Marseille dans de bonnes conditions. Mais le nouveau président de l’OM a vite démonté cette rumeur grandissante. Il n’a jamais eu de discussion avec Rodolphe Saadé concernant un éventuel rachat du club. « Je n’ai jamais évoqué ce sujet-là », a-t-il assuré à RTL.

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Certes, les spéculations autour de la vente OM persistent. Mais aucune preuve concrète ne vient pour l’instant confirmer un départ imminent de Frank McCourt à la tête de Marseille. Le milliardaire américain reste aux commandes du club, en dépit des changements internes.