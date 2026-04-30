Mercato OL : Visite médicale bouclée, Lyon s’offre un crack

L’OL frappe déjà son premier coup avant l’ouverture du mercato estival. Alors que la saison 2025-2026 n’a pas encore rendu son verdict, les dirigeants lyonnais ont pris une longueur d’avance en bouclant en toute discrétion l’arrivée de Kaïl Boudache, pépite de 19 ans de l’OGC Nice.

‎Mercato OL : Nice lâche sa pépite sur un désaccord financier

‎Il y a des erreurs de gestion qui coûtent cher et l’OGC Nice est en train d’en mesurer les conséquences. Kaïl Boudache, ailier de 19 ans et originaire d’Alès, a brillé sous la houlette de Claude Puel cette saison avec 15 apparitions et 2 buts au compteur. Des chiffres accompagnés d’une vitesse et d’une qualité technique qui ont tapé dans l’œil de plusieurs recruteurs.

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Mais un désaccord majeur sur les termes de son premier contrat professionnel avec le Gym a ouvert une brèche que l’Olympique Lyonnais n’a pas mis longtemps à identifier. ‎Les dirigeants lyonnais se sont engouffrés dans le dossier avec une efficacité chirurgicale.

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Résultat : visite médicale effectuée dès ce lundi à Lyon, accord verbal sur un contrat jusqu’en 2029 avec deux saisons optionnelles en prime, selon L’Equipe. Sauf coup de théâtre de dernière minute, l’officialisation est attendue début juillet, à l’ouverture officielle du marché des transferts.

‎Fonseca, l’argument décisif pour convaincre Boudache

‎Ce qui rend ce dossier particulièrement révélateur, c’est la méthode employée par Lyon pour emporter la décision. Paulo Fonseca s’est personnellement impliqué dans la séduction du jeune Niçois. Une démarche directe, humaine, qui montre à quel point le coach portugais est devenu un acteur central du projet sportif rhodanien, bien au-delà de son seul rôle de technicien.

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‎Après avoir réussi l’intégration d’Afonso Moreira et de Pavel Šulc, Lyon confirme une ligne de conduite claire : aller chercher les talents de demain avant que leur valeur marchande ne rende la transaction impossible. Boudache à 19 ans, avec une marge de progression encore intacte et une faim de football évidente, coche toutes les cases de cette philosophie. Pour l’OL, c’est le coup parfait à moindre coût.