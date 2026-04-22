ASSE : La grossière erreur de Saint-Etienne à Bastia pointée

Quatre jours après la défaite de l’ASSE face au SC Bastia (2-0), les critiques continuent de tomber sur l’équipe des Verts. L’attitude des Stéphanois face aux Bastiais est notamment pointée du doigt.

ASSE chute à Bastia, Montanier avait pourtant prévenu du piège

À la veille du match à Bastia, l’entraîneur de l’ASSE avait prévenu ses joueurs contre la lanterne rouge, prête à tout donner pour éviter la relégation.

« Bastia est un terrain difficile et une équipe qui a besoin de points, car la place de barragiste est accessible. Ce ne sera pas un match facile et c’est un rendez-vous important pour eux comme pour nous. C’est une équipe difficile à battre et qui n’est pas à sa place. […]. Ils concèdent peu d’occasions de but […]. Ils auront à cœur de tout faire pour gagner le match », avait-il averti.

Saint-Etienne a manqué d’humilité face au dernier de Ligue 2

Mais l’équipe de l’AS Saint-Etienne ne semble pas avoir compris le message de Philippe Montanier. Elle a sous-estimé le Sporting Club, qui était dernier du championnat et sur une série de 11 matchs consécutifs sans victoire. Julien Le Cardinal et ses coéquipiers ont débarqué en Corse en regardant leurs adversaires de haut.

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Et leur attitude jugée trop suffisante leur a joué un sale tour, selon l’analyse de Mohamed Toubache-Ter. « L’ASSE a manqué d’humilité. Quand tu sais que durant la semaine, certains joueurs pensaient gagner facilement […], il faut respecter les adversaires et le football ! » a-t-il écrit sur son compte X.

Pour Philippe Montanier, l’équipe de Réginald Ray a mis « plus de détermination collectivement » que la sienne. « Avec cette donnée, il est difficile de gagner un match », a-t-il avoué.

L’ASSE sous la menace du Mans et distancée par Troyes

Pour revenir au match, les Stéphanois ont concédé le premier but dès le coup d’envoi du match (1-0) à la première minute. Ils ont pris un autre en deuxième période (2-0, 71e), sans aucune réaction.

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Surpris par le dernier du championnat, l’ASSE est désormais sous la menace du Mans SC, qui compte le même nombre de points qu’elle. Les Verts sont aussi relégués à 4 points par le leader, l’ES Troyes.