PSG : Enrique recadre sèchement Loïc Tanzi pour Fabian Ruiz

En conférence de presse ce lundi, à la veille du quart de finale retour de Ligue des Champions contre Liverpool, Luis Enrique, coach du PSG, a été interrogé sur les révélations de Loïc Tanzi sur l’état de santé de Fabian Ruiz, milieu de terrain du club de la capitale.

PSG : Fabian Ruiz retarde son retour avec le PSG

Il y a quelques jours, le journaliste de L’Équipe a laissé entendre que Fabian Ruiz se préservait pour la Coupe du Monde de cet été. Blessé au genou gauche le 20 janvier passé à Lisbonne contre le Sporting en phase de ligue de la Ligue des Champions, l’international espagnol a toujours de mauvaises sensations et refuse de s’entraîner. D’après Loïc Tanzi, le joueur de 30 ans freine son retour avec le Paris SG et vise plutôt le prochain mondial.

Lisez aussi : Mercato : Incroyable ! Un cador débarque pour Fabian Ruiz !

« Il dit et répète que tant qu’il a mal, tant qu’il a des douleurs, il ne veut pas jouer, il ne veut même pas s’entraîner. On pensait la semaine dernière qu’il allait revenir dans le groupe contre Toulouse pour rejouer ensuite contre Liverpool, cela n’a pas été le cas.

À voir

OL : Une crise vite désamorcée par Fonseca contre Lorient

Luis Enrique dit que tout le monde est content, lui l’est peut-être, mais au club, il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu’ils se posent des questions », expliquait récemment Tanzi sur le plateau de L’Équipe TV. Une version des faits qui ne correspond pas à la réalité de l’ancien milieu de terrain du Napoli selon son entraîneur.

Luis Enrique : « Les journalistes ne savent rien »

Absent des terrains de football depuis l’hiver dernier, Fabian Ruiz ne sera pas encore dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter Liverpool ce mardi soir, à Anfield, à l’occasion des quarts de finale retour de l’UEFA Champions League.

Lisez aussi : PSG : Nouvelles révélations explosives sur Fabian Ruiz !

Le numéro 8 parisien voit son retour à la compétition être retardé chaque jour un peu plus comme l’a notamment laissé entendre la presse. Mais selon son coach Luis Enrique, la situation de son protégé commence à s’améliorer et un retour à la compétition est imminent.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Une information explosive tombe sur Fabian Ruiz !

À voir

Ça chauffe à l’OM : Balerdi veut partir, une date fixée !

PSG : Enrique donne des nouvelles fraîches de Fabian Ruiz !

« Il faut voir ce que disent les docteurs. Les journalistes ne savent rien de l’infirmerie et je ne suis pas docteur. Il est important de respecter la santé de chaque personne. La bonne nouvelle, c’est que Fabian récupère bien et il s’entraîne avec l’équipe. C’est une très bonne nouvelle pour nous », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse ce lundi, avant de croiser le fer avec les Reds d’Arne Slot mardi soir à Anfield.