‎PSG : Marquinhos valide ce coup de folie à 100%

‎Au PSG, les grandes idées naissent souvent dans l’urgence et s’installent dans l’évidence. En repositionnant Lucas Beraldo au milieu, Luis Enrique a peut-être trouvé bien plus qu’une solution de dépannage : une arme tactique majeure, immédiatement adoubée par Marquinhos.

‎PSG : Luis Enrique ose encore, Paris récolte déjà les fruits

‎Il fallait une dose d’audace, presque une pointe de folie, pour déplacer un défenseur central vers l’entrejeu dans une équipe aussi exposée que le PSG. Pourtant, Luis Enrique n’en est pas à son premier tour de magie tactique. Avec Lucas Beraldo, le technicien espagnol a senti un potentiel inexploité : lecture du jeu, propreté technique et sens du placement.

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‎Le résultat saute déjà aux yeux. Le Brésilien enchaîne les matches avec une aisance surprenante, apportant cette sérénité que Paris recherchait dans l’axe du milieu. Là où certains voient une rustine, Luis Enrique semble avoir dessiné une nouvelle pièce maîtresse.

‎Marquinhos ne cache plus son enthousiasme

‎Le capitaine parisien n’a pas mâché ses mots et ses déclarations donnent le ton. « Il est parfait. Tout comme moi, quand j’étais avec Tuchel, ça a été un nouveau poste, un nouveau rôle, et lui, il s’est adapté très rapidement. Je pense que le coach a vu quelque chose en lui », a-t-il dit. ‎Au-delà du compliment, la sortie de Marquinhos révèle une vraie conviction interne.

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Il ne s’agit pas d’un simple intérim, mais d’une évolution pensée, travaillée, presque préparée dans l’ombre. Son parallèle avec sa propre expérience sous Thomas Tuchel renforce la crédibilité du discours. ‎Puis le défenseur parisien poursuit avec une déclaration particulièrement forte : « C’est un joueur qui nous manquait quand même dans cet effectif. Et lui, je pense qu’il remplit très bien ce rôle. »

‎Le vrai coup gagnant du Paris SG se joue dans l’équilibre

Beraldo peut-il durablement s’imposer au milieu ? Difficile de le dire mais il reste désormais une option pour Luis Enrique. ‎Son profil hybride répond parfaitement aux exigences du football moderne. Capable de casser les lignes à la relance tout en protégeant l’espace devant la défense, il offre au PSG ce fameux équilibre entre contrôle et sécurité. Dans les matches à haute intensité, cette polyvalence peut devenir décisive.‎

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C’est probablement là le véritable coup de génie : Paris ne gagne pas seulement un joueur de rotation, il découvre peut-être le chaînon manquant de son effectif. Et quand Marquinhos parle d’un joueur qui “manquait”, il faut entendre un message fort : ce pari fou pourrait bien redessiner la fin de saison parisienne.