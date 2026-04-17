‎Mercato PSG : Énorme annonce sur l’avenir de Marquinhos

Marquinhos n’a jamais semblé aussi central dans le projet parisien, malgré les rumeurs persistantes autour d’un possible départ. À l’heure où le PSG prépare son avenir sur le mercato, une tendance forte se dégage : le capitaine brésilien reste plus que jamais au cœur du dispositif.

‎Mercato PSG : Marquinhos , un capitaine toujours au centre du projet

‎Depuis plusieurs mois, le nom de Marquinhos revient dans toutes les discussions autour du mercato parisien. L’arrivée d’Illia Zabarnyi l’été dernier, pour un montant supérieur à 60 millions d’euros, avait nourri l’idée d’une transition progressive en défense centrale. Pourtant, la réalité du terrain raconte une toute autre histoire.

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‎À 31 ans, le Brésilien continue d’incarner l’équilibre du PSG. Sa lecture du jeu, son sens du placement et surtout son influence dans les grands rendez-vous demeurent des atouts rares. Vincent Duluc l’a d’ailleurs résumé sans détour : « Marquinhos reste un capitaine indispensable dans les grands matches », a confié le journaliste. Une phrase forte, qui sonne presque comme la fin d’un faux suspense.

‎Luis Enrique a trouvé la formule

‎Au-delà de la performance pure, c’est la gestion de Luis Enrique qui interpelle. L’entraîneur espagnol semble avoir parfaitement compris comment prolonger l’excellence de son défenseur. Le capitaine est ménagé en championnat avant les grandes soirées européennes, une stratégie pensée pour optimiser son rendement.

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‎Comme l’a souligné Vincent Duluc dans un chat avec les internautes de L’EQUIPE, « sa gestion athlétique et mentale par Luis Enrique est essentielle ». Ce détail n’en est pas un : il explique pourquoi Marquinhos continue de répondre présent quand la pression monte. Dans ce rôle, il bonifie également ses partenaires, notamment Willian Pacho, souvent plus serein à ses côtés.

‎Un avenir scellé au Paris SG malgré les rumeurs

Marquinhos va-t-il quitter le PSG ? À ce stade, la réponse la plus claire est non. Son contrat court jusqu’en 2028, son niveau reste élevé et son leadership demeure irremplaçable dans le vestiaire. ‎Le Paris Saint-Germain peut bien préparer l’avenir, mais le présent appartient encore à son capitaine.

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À Paris, les stars passent, les projets évoluent, mais certains piliers résistent au temps. Marquinhos en fait partie. Et à voir la tournure des événements, le feuilleton mercato semble déjà avoir trouvé son épilogue : le brassard restera bien au bras du Brésilien la saison prochaine.